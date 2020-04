“Laura Pausini hai due belle tet*e”/ Lei risponde: “arrapato da quarantena”

Laura Pausini, a casa per rispettare la quarantena da coronavirus, come molti suoi colleghi, è sempre molto presente su Instagram. Dopo aver regalato ai fans la diretta con Tiziano Ferro, la Pausini ha ha fatto una diretta anche con l’amica Paola Cortellesi. Sotto il post con cui annunciava l’appuntamento social, un fan ha lasciato un commento bollente a cui l’artista ha deciso di rispondere senza giri di parole. Nella foto in questione, la Pausini indossa un abito lungo e molto elegante con una scollatura che esalta il seno. La bellezza di Laura nella foto in questione ha così scatenato un fan che ha deciso di complimentarsi con l’artista per il decolletè non aspettandosi, forse, di ricevere la puntuale risposta della Pausini.

LAURA PAUSINI E IL COMMENTO BOLLENTE DI UN FAN, LEI RISPONDE: “ARRAPATO DA QUARANTENA”

Laura Pausini è solita rispondere ai commenti dei fans, sia quando le fanno i complimenti che quando si lasciando andare a dichiarazioni bollenti. Se nelle scorse settimane si è lasciata andare ad uno sfogo su chi non rispetta la quarantena, nelle scorse ore ha risposto a chi le ha lasciato un commento complimentandosi con lei per il seno. “Hai due belle tette“, ha scritto l’utente come pubblica la pagina Instagram “Trash Italiano”. La risposta schietta e diretta della cantante non si è fatta attendere. “Arrapato da quarantena“, ha replicato Laura ricevendo gli applausi virtuali delle sue fan. “Asfaltatrice dell’anno”, “le risposte della Pausini sempre meravigliose”, “Pausini come stile di vita”, “come si fa a non amarla? Unica“, sono alcuni dei complimenti che sta ricevendo Laura per la risposta.





© RIPRODUZIONE RISERVATA