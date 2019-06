Laura Pausini: “Sfruttano il mio nome per le diete”/ “Non fidatevi, è tutto falso”

Laura Pausini dice basta alle pubblicità fale che continuano ad utilizzare il suo nome per promuovere diete e prodotti dimagranti per convincere gi utenti ad acquistarli. Stanca di veder associato il proprio nome a prodotti non autorizzati, la cantante, dopo aver dato mandato ai propri legali per agire legalmente contro chi diffonde pubblicità fake, lancia un avvertimento ai propri fans. “Sul web e sui social network continuano a circolare molti annunci pubblicitari ingannevoli, che sfruttano indebitamente e senza la mia autorizzazione la mia immagine per promuovere diete dimagranti” – scrive Laura Pausini che poi puntualizza come si tratti di pubblicità assolutamente non autorizzate – “È tutto falso. Non ho mai autorizzato nessuno di questi utilizzi pubblicitari e i miei legali si stanno quotidianamente adoperando per farli rimuovere dal web e per denunciare i soggetti responsabili. Non è semplice, ma andremo a scovarli uno per uno”.

LAURA PAUSINI: “NON CONSIGLIEREI DIETE SENZA CONTROLLO MEDICO”

Laura Pausini, come tutte le donne, non nasconde di aver seguito diverse diete nel corso degli anni. Tuttavia, l’artista sottolinea quanto sia importante farsi seguire da un medico nel processo di dimagrimento. Motivo che l’ha spinta a dichiarare guerra a tutti quelli che continuano a diffondere diete e prodotti dimagranti senza l’ausilio del medico. “Come tantissime di noi, anch’io ho fatto delle diete e oggi so una cosa sola: non consiglierei mai a nessuna donna di iniziare una dieta, qualunque sia, senza il necessario controllo medico”, afferma. Infine, concude i suo sfogo con un consigio per tutti i suoi fans: “Non fidatevi mai di chi tenta di arricchirsi sulle Vostre debolezze”.





© RIPRODUZIONE RISERVATA