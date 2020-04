Norma, nonna Laura Pausini/ Ricordi indelebili ad anni dalla sua scomparsa

Pubblicità

Nonna Norma rimarrà sempre nel cuore di Laura Pausini, anche adesso che sono trascorsi diversi anni dalla sua scomparsa. La cantante dai mille successi ha ricordato diverse volte la nonnina, anche in occasione dei suoi concerti. Stasera Laura – Ho creduto in un sogno andrà in onda in replica nella prima serata di Rai 1 di oggi, mercoledì 21 aprile 2020. E potremo riascoltare così quanto ha rivelato la Pausini riguardo alla sua infanzia. “Mia nonna mi diceva sempre ‘Laura ma quanta gente ti vuole bene. Devi meritarti quello che hai’. Mia nonna, nonna Norma, che in realtà si chiamava Teresa, è quella classica che vedi nei film”, ha detto, “Era sempre vestita bene, sempre educata”. Laura ha trascorso momenti felici e sereni con la nonna, anche se spesso Norma la riprendeva duramente. Per esempio quando da bambina si nascondeva in un angolino per cantare e fischiare. “Lei usciva dalla porta”, ha aggiunto, “e mi diceva ‘Lavra [con la ‘V’, ndr] le femmine non fischiano, solo i maschi’. Lei voleva che io fossi molto, molto educata”. Riservatissima, nonna Norma teneva molto alla sua privacy, anche se la Pausini spesso la faceva arrossire chiedendole se da giovane avesse avuto qualche fidanzato, oltre al nonno.

Norma, nonna Laura Pausini: ricordi lucidi e commoventi

Laura Pausini ha dei ricordi lucidi di nonna Norma, anche del momento in cui le ha dovuto dire addio. E’ il 2007 quando la cantante riceve la telefonata della madre, che l’avvisa del ricovero della nonna e le raccomanda di raggiungerle in fretta in ospedale. “In quel viaggio non sapevo che cosa pensare, ero disperata”, ha detto a Stasera Laura – Ho creduto in un sogno, il concerto realizzato sei anni fa, “e allo stesso tempo sapevo che avevo l’ultima possibilità di stare con lei”. L’emozione è tanta, soprattutto nel realizzare che la pioggia è sempre stata legata in qualche modo a nonna Norma. Pioveva la prima volta che Laura le ha dedicato una canzone a San Siro e così è successo anche in occasione del live al Teatro Antico di Taormina. “Ricordo che mi ha dato questa grande opportunità, quella di mettermi al suo fianco per dirle addio”, ha detto ancora, “sono entrata nell’ospedale di Faenza, lo stesso in cui mi ha visto nascere. Sono entrata nella camera […] mi ha guardata e mi ha detto ‘Laura’. E ha chiuso gli occhi, è andata via“. La Pausini sa di essere fortunata proprio per questo, per essere riuscita a dare l’ultimo saluto a nonna Norma. Lei le ha insegnato ad essere sincera sempre, in ogni occasione, e Laura ha imparato grazie a quell’addio, “Che anche quando non si va d’accordo con qualcuno della nostra famiglia, raccontare chi siamo e chiedere a loro chi sono. Prima che sia troppo tardi“. Clicca qui per rivedere il video di Laura Pausini.



