Laura Pausini super ospite a Sanremo 2022/ Video, Amadeus la annuncia al TG1

Nell’ormai consueto appuntamento di Amadeus al TG1 il conduttore di Sanremo ha deciso di annunciare un altro dei super ospiti che prenderanno parte quest’anno al Festival in onda da martedì 1 febbraio a sabato 5 febbraio: Laura Pausini, che torna sul palco dell’Ariston dopo la sua presenza dello scorso anno e che l’ha vista nascere come artista nel 1993 all’interno delle Nuove Proposte.

In occasione della sua presenza al Festival di Sanremo 2022 Laura Pausini avrà anche la possibilità di presentare a tutto il pubblico il suo ultimo singolo “Scatola” scritto assieme a Madame in uscita proprio il prossimo febbraio e che accompagna anche l’uscita del docu-film sulla sua carriera su Amazon Prime Video.

Laura Pausini terza super ospite a Sanremo 2022

Amadeus intervenendo all’interno del TG1 ha avuto modo di annunciare, oltre Laura Pausini, tanti altri ospiti che parteciperanno al Festival come i Maneskin che saranno super ospiti della prima serata, Checco Zalone e Cesare Cremonini che per la prima volta calcherà il palco dell’Ariston. Per l’annuncio della cantante Amadeus ha consegnato un simbolico mazzo di fiori ligure alla cantante che sarà presente durante la seconda serata del Festival, mercoledì 2 febbraio.

Per la seconda volta in due anni Laura Pausini sarà presente sul palco dell’Ariston, dopo che durante la scorsa edizione aveva calcato il palco dopo aver vinto il Golden Globe per la miglior canzone originale, colonna sonora del film “La vita davanti a sé” con Sophia Loren come protagonista.

