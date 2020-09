Laura Torrisi, ex fidanzata Leonardo Pieraccioni/ Foto, fisico da paura e…

Più che bollente l’estate di Laura Torrisi, almeno a giudicare dagli scatti seducenti che ha pubblicato sui social alla fine dello scorso mese. In uno degli ultimi post è evidente anche un moto di nostalgia che ha colpito l‘ex compagna di vita di Leonardo Pieraccioni, per via dell’addio alla spiaggia. “Quando lasciamo il mare non lo lasciamo mai del tutto. La sua luce resta impigliata nei capelli, nelle sfumature della voce, nella morbidezza della pelle”, ha scritto citando Fabrizio Caramagna. Molti fan però si sono soffermati più che altro ad ammirare le sue forme, più che visibili e prorompenti, sottolineate da un costume con ricami color bronzo. Tra i commenti degli ammiratori non poteva mancare anche quello della Iena Nina Palmieri, tra l’ironico e l’ammirato: “Certo che nella prima foto, se non fosse per il colore dei capelli differente, ti potrebbero scambiare per me. Laura sei di una bellezza sconvolgente. Mare o no… sempre”. Clicca qui per guardare la foto di Laura Torrisi e leggere i commenti. Oggi, venerdì 11 settembre 2020, Leonardo Pieraccioni sarà invece uno dei protagonisti di Panariello Conti Pieraccioni, lo show che verrà trasmesso su Rai 1 in prima serata. Il comico e attore toscano ha ormai detto addio da tempo a Laura, dopo aver mosso i primi passi del loro amore nel lontano 2007. Poi la frattura, secondo alcuni avvenuta per un presunto tradimento da parte di lei. “Non stavamo più insieme da due anni e mezzo quando uscì l’intervista al suo presunto amante”, ha dichiarato invece tempo fa Pieraccioni a Ieri e Oggi, “era normale che lei facesse la sua vita”.

Laura Torrisi, l’incontro più importante della vita di Leonardo Pieraccioni

Laura Torrisi rimarrà per sempre l’incontro più importante della vita dell’ex Leonardo Pieraccioni. Anche se i due hanno diviso le loro strade ormai da tempo, il loro legame è ancora molto forte e sono riusciti a creare un rapporto felice, anche per il benessere della figlia nata dalla loro unione. “Andavo alla stazione per prendere il treno”, ha detto tempo fa l’attore a Ieri e Oggi, parlando del loro primo incontro, “Stavo preparando il film ‘Una moglie bellissima’. Mentre aspettavo, non c’erano Facebook o Instagram, vidi una rivista con una ragazza meravigliosa, con un costume da bagno particolare. La comprai e dissi al mio costumista che uno degli scatti doveva avere questa specie di costume. Lui mi rispose: ‘Sì, tu mi parli del costume ma non sappiamo ancora chi è la protagonista’. Io replicai: ‘Tipo questa, così ci facciamo portare anche il costume’. Andò così”. Da quanto ne sappiamo, la Torrisi per adesso non ha una nuova fiamma. E forse è proprio per questo che i giornali di gossip ogni tanto provano a battere la strada del possibile ritorno di fiamma con Leonardo. “Sono felicemente single”, ha detto però lei a Da noi a ruota libera alcuni mesi fa, “si può star bene anche da soli. Credo più nei cavalli che nei principi azzurri”.

Foto, che nostalgia per il mare





