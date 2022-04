Laura Torrisi ex moglie di Leonardo Pieraccioni/ L’amore per Martina “Grande fortuna”

La vita di privata di Laura Torrisi, si dai tempi della sua partecipazione al Grande Fratello è stata sempre sotto i riflettori prima per la sua relazione con un calciatore che le chiede di sposarlo in diretta televisiva per poi lasciarsi definitivamente e successivamente per la sua relazione iniziata nel 2007 con Leonardo Pieraccioni con cui ha una figlia nel 2010 da cui si separa nel 2014.

Din Don 4 Il paese dei balocchi/ Su Italia 1 il film con Enzo Salvi

Laura Torrisi e Leonardo Pieraccioni si sono innamorati sul set del film dell’attore e regista toscano “Una moglie bellissima” e dopo 3 anni dal loro incontro è nata Martina, definita dall’attore “La più grande fortuna della mia vita”.

Laura Torrisi e Leonardo Pieraccioni in buoni rapporti dopo la separazione

Laura Torrisi da qualche tempo ha deciso di allontanarsi dai social e dal piccolo e grande schermo per dedicarsi a sé stessa e alla sua famiglia e i due ex hanno cercato di mantenere molto riserbo in merito alle cause della loro rottura per rispetto alla loro figlia. I due al momento sono in buoni rapporti e Leonardo Pieraccioni si è mostrato un papà molto legato a sua figlia condividendo sui social alcuni momenti trascorsi insieme.

Teresa Magni, fidanzata Leonardo Pieraccioni/ Un'altra toscana per il regista dopo...

Dopo la fine del loro matrimonio sia Laura Torrisi che Leonardo Pieraccioni hanno avuto nuove relazioni lei con Luca Betti, pilota automobilistico, una storia finita tra i due nel 2018 mentre il regista ha avuto una storia con Teresa Magni che non appartiene al mondo dello spettacolo e preferisce rimanere lontana dal mondo del gossip e dai riflettori.

LEGGI ANCHE:

Lutto per Laura Torrisi, morta la nonna/ "Nessuno merita di morire da solo"

© RIPRODUZIONE RISERVATA