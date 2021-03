Laura Torrisi fidanzata di Aiello?/ Lui svela “Non sono innamorato”, lei invece…

È uno dei concorrenti più discussi di questa edizione del Festival di Sanremo e si può dire che il suo esordio all’Ariston non è di certo passato inosservato. È anche per questo che molti si chiedono se Aiello sia fidanzato. Corre in particolare una voce che lo vorrebbe legato alla bellissima attrice Laura Torrisi. L’ex compagna di Leonardo Pieraccioni, reduce dall’avventura ad Amici Celebrities dove ha dimostrato di saper anche cantante e recitare, sarebbe dunque molto vicina ad Aiello stando, almeno, al gossip lanciato qualche tempo fa dal settimanale Chi.

Un gossip che, tuttavia, ad oggi ancora non trova alcun tipo di conferma dai diretti interessati, anzi! In realtà, anche andando a spulciare sui social dei due, pare che la Torrisi non sua una follower di Aiello.

Laura Torrisi e Aiello stanno insieme? Lui ha rivelato “Non sono fidanzato ora”

Se Aiello segue la bella Laura Torrisi sui social, l’attrice non fa lo stesso col cantante e questo sembrerebbe un indizio tale da portarci a credere che il gossip non sia poi realtà. D’altronde, in un’intervista rilasciata a Le Iene nel 2019, Aiello ha dichiarato: “Non sono fidanzato e in questo momento nemmeno innamorato”. Nell’amore però ci crede e lo attende: “Sono molto selvaggio: un po’ per il mio segno zodiacale, un po’ per le mie esperienze di vita. Non sono assolutamente precisino, tranne in una cosa: l’amore. Lì tendo a essere molto presente e a tenere tutto sotto controllo”, ha raccontato ad Amica nello stesso periodo.

