Laura Valente moglie Pino Mango/ “Nessun giorno è facile senza di lui” E sui figli…

Laura Valente a “La Vita in Diretta” all’indomani di una triste ricorrenza: cinque anni fa è morto il marito Pino Mango. «Non è stata una giornata semplice, nessuna lo è senza di lui», esordisce lei nell’intervista con Lorella Cuccarini. La cantante ha ricordato come lo conobbe: «Avevamo lo stesso produttore e casa discografica. Lui era in studio a registrare Oro. Alberto Salerno mi invitò e così lo conobbi». Non fu amore a prima vista. «Abbiamo cominciato a lavorare insieme, quindi pensavamo che l’amore che ci girava intorno era la musica». Poi si sono accorti che c’era dell’altro, tanto altro. «Dell’uomo manca tutto alla famiglia, dell’artista invece resta quello che ha fatto. L’arte è davvero immortale. Pino ci ha lasciato tanto del suo talento e della sua ispirazione». A novembre è stato ricordato con tanti amici che lo hanno conosciuto. Tra loro c’era Mara Maionchi: «Lui era in un momento difficile e avemmo questo incontro fortunato. Mi dispiace se ne sia andato così presto. La sua voce è una delle più belle d’Europa, forse anche del mondo. Canzone preferita? Lei verrà, perché fu un Sanremo combattuto».

LAURA VALENTE, MOGLIE DI PINO MANGO A LA VITA IN DIRETTA

Mara Maionchi e Mogol hanno segnato una svolta nella carriera di Pino Mango. Lo ha evidenziato la moglie Laura Valente a “La Vita in Diretta”. «Quando sono arrivati loro è arrivato il successo. Aveva fatto gavetta, ma senza successo. Con loro è partito l’incanto della sua lunghissima carriera. La sua voce l’ha portato in tutto il mondo». Quella giornata è stato un grande abbraccio alla famiglia di Pino Mango, come quello di Giorgia. «La prima volta che l’ho visto era nel 1994. Me lo trovai vicino e da ragazzina fan gli dissi che era bravissimo. Si rese conto che ero molto emozionata. È difficile spiegare quando una voce ti arriva, la sua ti arriva fisicamente, ti arriva una scossa fisica». Laura Valente in studio commenta: «Giorgia è stata un raggio di sole, un angelo». La moglie di Pino Mango parla dell’amore che conta davvero: «Quello che ti fa battere il cuore, che metti davanti a qualsiasi cosa. Senza l’amore cosa viviamo a fare? Tutto l’amore che conta davvero è un’espressione che amava usare con i suoi fan, con cui aveva un rapporto meraviglioso». Invece sui figli Filippo e Angelina la moglie di Pino Mango: «È stato un papà meraviglioso. Quando era a casa si godeva i figli. La grande eredità è la gioia di capire che la musica è una fortuna, un privilegio, un modo di vivere questa vita».

