Mango, Tutto l’amore che conta davvero/ Nuovo cofanetto con l’inedito con Dalla

Una splendida notizia per tutti gli amanti della musica leggera italiana, ed in particolare, del compianto cantautore Mango: è in arrivo un nuovo cofanetto dell’artista lucano. Ad annunciarlo è stata la casa discografica Warner Music Italy, come riferisce Spettakolo.it, specificando che la nuova raccolta di brani si chiamerà “Tutto l’amore che conta davvero”. All’interno troveremo tutte le migliori canzoni del cantante scomparso a dicembre del 2014 a seguito di un infarto durante un’esibizione, suddivise in tre diverse raccolte tematiche. La raccolta inedita sarà composta da registrazioni live dell’artista mai pubblicate prima d’ora, e la nuova opera sarà disponibile in tre diversi formati: la deluxe edition, che continue quattro diversi cd, la light edition da 3 cd, e infine, la splendida versione in vinile.

IL NUOVO SINGOLO DI MANGO E LUCIO DALLA

Il nuovo cofanetto di Mango uscirà il 15 novembre prossimo ma è già prenotabile tramite il seguente link https://lnk.to/Mango_TLCCD. Potrete così scegliere dove acquistare la raccolta, leggasi Apple Music, il noto servizio musicale di Cupertino, nonché Amazon e infine Ibs.it. E’ invece già disponibile il singolo “Forse che sì, forse che no”, un brano inedito realizzato da Mango assieme ad un altro compianto artista come Lucio Dalla. Il pezzo è acquistabile in versione digitale e racconta l’incontro di due realtà musicali fra le più amate e note del panorama italiano. Un progetto a cui ha partecipato in prima persona la moglie di Mango, Laura Valente, nonché i due figli Angelina e Filippo Mango. Assieme a loro anche Arturo Bertusi come art director e curatore editoriale della pubblicazione, nonché Lorenzo Cazzaniga, ingegnere del suono. Il brano sarà in rotazione nelle radio a partire da venerdì prossimo, primo novembre.

