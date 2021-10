LAURA ZILIANI, LA PRIMA TELEFONATA AI SOCCORSI DELLA FIGLIA/ “Mia mamma non torna…”

A Quarto Grado è stato trasmesso l’audio inedito della prima telefonata ai soccorsi fatta dalla figlia di Laura Ziliani, l’ex vigilessa di Temù scomparsa circa sei mesi fa e ritrovata cadavere l’8 agosto scorso, lungo le rive del fiume Oglio. A parlare è Silvia Zani, arrestata pochi giorni fa con la sorella Paola e il fidanzato Mirto Milani: “Buongiorno, vi sto chiamando perché mia madre è uscita di casa circa quattro ore fa per andare a fare una passeggiata e non riesco a contattarla. Le ho provato a telefonare più e più volte ma…“. L’uomo che riceve la telefonata allora interviene: “Dov’è andata la signora? In che comune siete?“. Silvia Zani risponde: “Allora noi siamo nel comune di Temù. Mi aveva detto che andava a fare una passeggiata nei boschi sopra alla frazione di Villa Dalegno. Noi abbiamo chiamato anche in ospedale e non è lì. Più che altro è che mia madre nell’ultimo anno ha avuto dei problemi di cali di pressione, bradicardia, è anche svenuta…“.

LAURA ZILIANI, LA PRIMA TELEFONATA AI SOCCORSI DELLA FIGLIA SILVIA

L’uomo che riceve la richiesta di soccorso interviene nuovamente: “Villa Dalegno?“. Silvia Zani risponde: “Sì, sopra Villa Dalegno, nei boschi…Mia mamma è giovane, ha…“, sta per dire l’età ma il centralinista la interrompe: “Ok le passo l’emergenza. Le passo le forze dell’ordine ok?“. “Ok, va bene, va bene“, risponde subito Silvia. Ancora: “Vuole parlare con loro?“, e la figlia della vittima: “Ehm, non lo so…con loro oppure con il soccorso alpino non lo so…“. Ma il centralinista risponde: “Il soccorso alpino le farà passare l’emergenza sanitaria, ha già parlato con l’emergenza sanitaria?“. La Zani: “No, lei è la prima persona con cui parlo“. Dall’emergenza le consigliano allora di parlare prima con le forze dell’ordine. Quarto Grado, la trasmissione di Rete Quattro condotta da Gianluigi Nuzzi, si domanda se questa telefonata – in particolare la tempistica – non sia in realtà il primo dei passi falsi compiuti da quello che viene definito “il trio diabolico” composto dalle sorelle Silvia e Paola Zani insieme al fidanzato Mirto Milani. Clicca qui per sentire la telefonata!

