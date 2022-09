Laurent Miralles, chi è il compagno di Enzo Miccio/ Dopo Riccardo Marenghi…

Laurent Miralles, chi è il compagno di Enzo Miccio? La sorpresa inaspettata a Vieni da me…

Laurent Miralles è il compagno di Enzo Miccio. Il noto wedding planner ha sempre cercato di mantenere il riserbo sulla sua storia d’amore fino a quando il compagno Laurent ha fatto per lui un gesto inaspettato durante il programma Vieni da me di Caterina Balivo. Il parigino aveva deciso di far recapitare un dolce messaggio a Enzo Miccio che si era letteralmente commosso: “Non me l’aspettavo. Laurent è molto schivo, è difficile da prendere. Sono molto contento. Ho sempre cercato di non mettere in piazza le mie cose private. Abbiamo investito molto entrambi. Abbiamo attraversato momenti difficili, interruzione. Da poco è iniziato un altro nuovo cammino insieme. Abbiamo una grande forza”. Non sappiamo quando sia iniziata esattamente la loro relazione, anche se è databile al periodo successivo alla rottura tra il wedding planner e Riccardo Marenghi. Nell’estate del 2019 i due si sono mostrati ufficialmente in una foto insieme mentre erano in vacanza in Costa Azzurra, e poi per Ferragosto hanno proseguito la loro vacanza in Turchia, mostrando molto affiatamento e tenerezza tra di loro.

Enzo Miccio, chi sono i genitori del wedding planner/ "Da mamma ho ereditato..."

Enzo Miccio e Laurent Miralles hanno superato anche una crisi e in molti attendono solo il matrimonio tra i due. Laurent attende ancora la proposta tanto che nel messaggio conclusivo aveva scritto: “All’inizio tutte le storie d’amore sono belle ma poi arrivano le crisi per il carattere, la gelosia o altro. Noi ci siamo già passati e penso che tanti si lasciano perché è più facile non parlare. Mi piacerebbe che un giorno mi facessi la domanda, e se un giorno me la farai io ti risponderò ‘Sì, lo voglio’. Vorrei che mi tenessi la mano fino all’ultimo dei miei giorni”.

Enzo Miccio celebra matrimonio Metaverso di Boateng e Valentina Fradegrada/ E i fan..

Enzo Miccio e la storia d’amore con Riccardo Marenghi: “Ha sempre il sorriso e…”

Prima di Laurent Miralles Enzo Miccio ha avuto una storia d’amore con Riccardo Marenghi. Con Riccardo, Enzo condivideva diverse passioni e tra queste anche il lavoro anche se Enzo si occupava della parte creativa mentre Riccardo di quella amministrativa. In un’intervista al Settimanale Chi, Enzo Miccio parlando di Riccardo aveva dichiarato: “Riccardo è una presenza costante accanto a me da ormai parecchi anni, ha sempre condiviso i miei interessi, le mie passioni, le mie avventure professionali. Dopo averlo fatto a distanza, adesso da un anno è entrato a pieno titolo in azienda con me. Lui però ha un ruolo amministrativo, il creativo sono io… con tutte le conseguenze del caso”.

Enzo Miccio, il conduttore "spietato" di Pechino Express 2022/ Soffia il posto a Costantino il prossimo anno?

Enzo Miccio aveva parlato di Riccardo come una persona positiva e sempre di buonumore: “Io sono complicato ed esigente, esattamente come mi vedete in tv. Lui è la persona che ha sempre il sorriso pronto, che riesce a farmi staccare completamente da tutto e a ricordarmi che la vita è bella”. Non si conoscono i motivi che hanno portato alla rottura.











© RIPRODUZIONE RISERVATA