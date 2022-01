Laurent Miralles, il fidanzato di Enzo Miccio/ Un amore con tanti alti e bassi

Ormai da anni Enzo Miccio è uno dei personaggi più noti della nostra Tv, che ha acquisito popolarità non solo con il programma “Ma come ti vesti?” al fianco di Carla Gozzi, ma anche in veste di wedding planner consigliando le spose, come fa nella vita di tutti i giorni. Non è un caso che anche Elettra Lamborghini abbia deciso di rivolgersi a lui per l’organizzazione del suo grande giorno. Questo ha inevitabilmente generato attenzione anche sulla sua vita privata e su chi sia il suo fidanzato.

Laurent Miralles, fidanzato Enzo Miccio/ "Un amore con stile"

L’uomo non ha mai nascosto di essere omosessuale e non ha avuto alcun timore nel presentare chi sia la persona che gli sta regalando la serenità. Al suo fianco c’è infatti Laurent Miralles, che lui ha avuto modo di mostrare al pubblico in occasione della sua partecipazione datata 2019 nello studio di “Vieni da me”, trasmissione che era condotta da Caterina Balivo.

Enzo Miccio/ In tv dopo la polemica sulla festa di compleanno

Chi è il fidanzato di Enzo Miccio: cosa si sa di Laurent Miralles

Sia Enzo sia Laurent sono particolarmente riservati e non amano parlare di alcuni dettagli intimi della loro storia d’amore. In passato, però, il wedding planner più famoso della Tv ha pubblicato sul suo profilo social uno scatto mentre era in compagnia del fidanzato, a conferma di come questa storia d’amore sia importante per entrambi. Miralles è di origine francese ed è un medico specializzato in estetica e interventi anti-invecchiamento.

Non ci sono certezze sul momento in cui i due si siano innamorati, ma da quanto trapela sembra che i due si siano consciuti dopo la fine della love story tra Miccio e il suo ex, Riccardo Marenghi. I due hanno finora avuto un rapporto caratterizzato da diversi alti e bassi, che lo aveva portati anche ad allontanarsi, ma il fatto che si siano riuniti è la dimostrazione di come sia stato il sentimento a prevalere. “Ho sempre cercato di non mettere in piazza le mie cose private – aveva raccontato Enzo alla Balivo -. Abbiamo investito molto entrambi. Abbiamo attraversato momenti difficili, interruzioni. Da poco è iniziato un altro nuovo cammino insieme. Abbiamo una grande forza“.

ENZO MICCIO/ "Settore wedding in grave sofferenza, ma il green pass..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA