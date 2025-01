“E’ impossibile, inimmaginabile; un dolore troppo grande e troppo difficile da accettare”, inizia così il post di Enzo Miccio pubblicato nelle scorse ore e che annuncia – come riporta Biccy – la triste e prematura scomparsa del suo ex compagno, Laurent Miralles. Una storia d’amore importante, sei anni insieme, conclusa nel 2023 senza strascichi e rancori e che il wedding planner amava ricordare come una delle esperienze più significative della sua vita.

Chi è Enzo Miccio/ "Per anni ho...", le difficoltà da giovane e la svolta a Pechino Express

Un lutto quello di Laurent Miralles – ex compagno di Enzo Miccio – che coglie di sorpresa gli affetti e anche il wedding planner che sempre nel post pubblicato sui social ha sottolineato ulteriormente l’estremo dolore che si fa fatica ad immaginare in un momento così devastante. “…Lo rifiuto come se non fosse vero. Bon voyage Laurent, resterai con me e nel mio cuore, per sempre”.

Enzo Miccio, chi è l'ex compagno Laurent Miralles/"Non ho mai voluto", i reali motivi della rottura

Laurent Miralles, addio all’ex compagno di Enzo Miccio: “Una leucemia devastante…”

E’ arrivata grande vicinanza ad Enzo Miccio dopo le sue parole dedicate all’ex compagno Laurent Miralles, improvvisamente scomparso lasciando un immenso dolore nel cuore dei suoi affetti. Come anticipato, insieme hanno vissuto una storia d’amore importante e duratura che dopo 6 anni, precisamente nel 2023, volse al termine lasciando ad entrambi un ricordo meraviglioso come testimoniato dalle parole di Enzo Miccio in un’intervista del tempo. “La nostra era una bellissima storia d’amore; siamo stati insieme sei anni e nonostante la distanza – essendo lui di un altro Paese – è stato molto bello. Una storia che conserverà nel cuore per sempre perchè credo sia stata una delle più importanti della mia vita anche se in questo momento non stiamo più insieme…”.

Enzo Miccio ha un compagno?/ Il wedding planner curerà il matrimonio di Simona Ventura e Giovanni Terzi

Come riporta Fanpage, sarebbero state di recente rese note le cause della morte di Laurent Miralles con un post pubblicato direttamente sulla pagina ufficiale del noto chirurgo. “E’ con il cuore rotto e un dolore indescrivibile che vi scrivo oggi per dirvi che il dottor Laurent Miralles ci ha lasciato ieri a seguito di una devastante leucemia… Lui sarà sempre lì da qualche parte con il suo sorriso gentile, riposa in pace”.