Lautaro al Barcellona?/ Calciomercato, Arthur allontana l’Inter: affare più difficile

In vista della prossima finestra di calciomercato, tiene certo banco il possibile approdo di Lautaro Martinez al Barcellona: trattativa complessa, come abbiamo visto nei giorni scorsi, che i blaugrana (non volendo pagare la clausola da 111 milioni di euro sull’argentino) vorrebbero trasformare in uno scambio (più o meno alla pari) con la dirigenza nerazzurra. E proprio su questa ipotesi di “scambio” che si sono concentrate le ultime indiscrezioni di calciomercato di questi giorni, con l’individuazione di diversi profili dello spogliatoio del Barcellona, che potrebbero essere graditi alla controparte nerazzurra e che potrebbero nel contempo far abbassare le cifre per Lautaro. In tal senso, tra i tanti nomi vagliati, aveva certo preso quota quello del blaugrana Arthur, centrocampista classe 1996, con gli spagnoli dal 2018, il quale però proprio in questo giorni, ha decisamente allontanato l’ipotesi di un approdo a Milano.

LAUTARO ALL’INTER? ARTHUR ALLONTANA L’IPOTESI DELLO SCAMBIO

Come infatti ci racconta oggi la Gazzetta dello sport, pare che lo stesso Arthur, benché queste voci di calciomercato siano certo motivo di orgoglio per lui, pure non abbia intenzione di abbandonare la Spagna e lo spogliatoio del Barcellona. Il giocatore ha annunciato: “Per qualsiasi giocatore è motivo d’orgoglio essere accostato a un club tanto importante e riconosciuto a livello mondiale come l’Inter. Un club con un grande allenatore e giocatori di livello mondiale. In questo momento penso solo al Barcellona, mi trovo molto bene sia nella squadra che in questa città e sinceramente continuo a vedermi vestito di blaugrana per ancora molti anni“. Nulla da fare dunque e scambio Lautaro-Arthur già fallito? E’ certo presto per dirlo. I blaugrana non hanno intenzione di mollare il Toro e nei prossimo giorni potrebbero studiare un nuovo piano per portare in Spagna l’argentino: sempre che con l’emergenza coronavirus e conseguenze (anche economiche), non si decida di rinviare il tutto al 2021.



