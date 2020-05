Lautaro al Barcellona?/ Calciomercato: sul piatto 80 mln+ un giocatore, ma l’Inter…

Pubblicità

In vista della prossima finestra di calciomercato estiva, tiene ovviamente sempre banco il possibile approdo di Lautaro Martinez al Barcellona, per cui si avvicinano le giornate decisive. La trattativa con l’Inter per il Toro è nota da tempo: pure però fino ad ora mai le due parti erano arrivate a un punto di incontro, con la dirigenza nerazzurra che, pur di fronte a diverse proposte di scambio, non ha mai voluto retrocedere dalla richiesta del pagamento integrale della clausola contenuta nel contratto del argentino. Forse fino ad oggi: come ci rivela questa mattina la Gazzetta dello sport, pare che la dirigenza del Barcellona per strappare a fine stagione Lautaro, sia pronta a mettere sul tavolo la sua ultima offerta, con scadenza tra circa una decina di giorni. Che rimanga a Milano o faccia le valigie, l’Inter deve decidere del destino di Lautaro Martinez entro metà maggio.

LAUTARO AL BARCELLONA? L’ULTIMA PROPOSTA BLAUGRANA

Ma cosa ha messo sul piatto il Barcellona per convincere in extremis l’Inter a concedergli il cartellino di Lautaro Martinez? Su questo elemento della trattativa le indiscrezioni che circolano sono diverse. Sulle pagine della rosea si parla di una proposta da 80 milioni cash più il cartellino di un giocatore blaugrana tra Semedo, Junior Firpo e Todibo, ma pare che la parte economica sia al momento variabile. Si tratta però di un’ipotesi che al momento non trova il gradimento della dirigenza dell’Inter, che preferirebbe che la parte in cash della trattativa salisse ad almeno 90 milioni di euro. Visto il nuovo impasse pare dunque che Lautaro possa rimanere ancora un altro anno almeno con i nerazzurri: è poi opinione del club nerazzurro che nella prossima stagione il giocatore possa ancora migliorare, potendo dunque far lievitare ancora anche il suo valore economico, alla prossima finestra di calciomercato.



