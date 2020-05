Todibo alla Roma?/ Calciomercato, un altro possibile prestito dal Barcellona

Pubblicità

Non solo Junior Firpo: l’asse di calciomercato che si potrebbe creare tra Roma e Barcellona riguarda anche il possibile passaggio in giallorosso di Jean-Clair Todibo. Sarebbe un perfetto acquisto in stile Paulo Fonseca: un calciatore giovane e da formare tatticamente e mentalmente, che però arriverebbe a Trigoria già con la possibilità di essere protagonista. Come dicevamo nei giorni scorsi, la Roma ha aperto negli anni un canale preferenziale che conduce alla Catalogna: non sono stati pochi i giocatori che nel decennio in corso hanno lasciato il Camp Nou per sposare la causa giallorossa, non tutti hanno avuto un rendimento fantastico ma comunque la società capitolina ha guardato spesso in quella direzione, e potrebbe farlo nuovamente. Junior Firpo piace per la corsia sinistra, perché potrebbe rappresentare il sostituto di un Aleksandar Kolarov che deve ancora decidere se smettere di giocare, restare alla Roma o cambiare aria; Todibo potrebbe invece andare a rimpiazzare Chris Smalling.

La Roma vorrebbe trattenere il centrale inglese, e sta trattando con il Manchester United che aveva concesso il prestito; lo stop per il Coronavirus ha complicato i piani per entrambi i club, perché i Red Devils avrebbero voluto alzare il prezzo ma difficilmente riusciranno a farlo mentre, lato Roma, bisognerà fare delle considerazioni sul tesoretto da spendere, soprattutto perché questa dovrebbe essere un’estate di cessioni. Di conseguenza, Smalling potrebbe fare ritorno a Old Trafford e non ripassare più da Trigoria; serve un’alternativa e, al netto di chi fa già parte della rosa di Fonseca e potrebbe avere un minutaggio maggiore (stiamo parlando di Ibanez e Mert Cetin), la Roma vorrebbe mettere le mani su un altro giocatore per avere più possibilità nelle rotazioni, considerando che Federico Fazio sembra avere le valigie in mano. Dunque ci si può rivolgere ancora al Barcellona e prendere due piccioni con una fava.

TODIBO ALLA ROMA? CALCIOMERCATO, POSSIBILE PRESTITO

Todibo è un classe ’99, nato nella Guiana Francese ma con passaporto transalpino; un anno fa il Barcellona lo aveva prelevato dal Tolosa, ma il suo reparto arretrato era blindato e così il giovane ha avuto pochissimo spazio. A dicembre lo abbiamo visto titolare a San Siro, in una squadra che Ernesto Valverde ha rivoluzionato avendo già centrato la qualificazione agli ottavi di Champions League; nell’occasione Todibo ha giocato in una unusuale difesa a tre al fianco dei connazionali Lenglet e Umtiti, ma dei tre era quello che, con la formazione schierata con il normale 4-3-3, avanzava il suo raggio d’azione per piazzarsi davanti alla difesa. Infatti il francese può agire anche come perno centrale di centrocampo; nel frattempo il Barcellona lo ha piazzato allo Schalke 04, ma la sua crescita è stata bloccata dal Coronavirus e dunque nella prossima stagione potrebbe esserci ancora poco spazio in blaugrana. La Roma ci sta pensando, se non altro a titolo temporaneo magari con diritto di riscatto: vedremo se riuscirà a piazzare l’operazione.



