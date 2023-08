Lautaro Martinez: “Benvenuto Theo…”/ Primo scatto social con il figlio neonato e Agustina Gandolfo

Lautaro Martinez e Agustina Gandolfo celebrano la nascita di Theo: arriva il fiocco azzurro per il “Toro”

Lautaro Martinez diventa papà bis, con la compagna Agustina Gandolfo e, a darne annuncio, é la stessa coppia via social. É infatti virale online, nelle ultime ore, la gossip news che vede l’attaccante dell’Inter celebrare via social il grande giorno della nascita del suo figlio secondogenito, che insieme al primo fiocco azzurro, nella Martinez & Gandolfo family, porta anche la parità tra i sessi dei membri.

Theo, questo il nome del neonato figlio che Lautaro ha avuto dalla compagna Agustina Gandolfo, é il secondogenito figlio della coppia, dopo la primogenita Nina. E i celebrativi per l’evento della nascita intanto non possono mancare neanche online: é infatti virale nel web, intanto, un post dove Lautaro Martinez e Agustina Gandolfo si lasciano immortalare in un primo scatto social che ritrae la coppia in dolce compagnia con il secondogenito.

La dedica di benvenuto a Theo

“Uno dei giorni più emozionanti della nostra vita -si legge a corredo del primo scatto realizzato da Lautaro Martinez e Agustina Gandolfo negli istanti successivi al parto di Theo, postato sul profilo Instagram dell’attaccante dell’Inter-. Felice di averti tra le nostre braccia. La tua sorellina ti aspetta a casa per riempirti d’amore. Adesso siamo in 4. BENVENUTO THEO TI VOGLIAMO BENE”. Un post di benvenuto al neonato che sul re dei social segna un tripudio di interazioni di esultanza, rilasciati da parte dei fan della coppia di genitori bis.

I celebrativi per il lieto evento seguono il tour made in Giappone che ha visto impegnato Lautaro Martinez alle prese con le imprese calcistiche del team di appartenenza dell’Inter: “Giunge al termine il nostro tour per il Giappone. Grazie mille per l’ affetto di questi giorni. Ci vedremo in futuro. Torniamo a Milano per continuare a lavorare con ľobiettivo di migliorarci ogni giorno per portare I’Inter più in alto”, scrive a corredo di un post di questi giorni l’attaccante dell’Inter. Intanto, LDA registra una reunion a sorpresa con Aka7even…











