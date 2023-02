Lautaro Martinez e Augustina Gandolfo si sposano/ “Spero che sia per tutta la vita”

Lautaro Martinez e Augustina Gandolfo annunciano di aspettare il secondo figlio

Lautaro Martinez e la sua Augustina Gandolfo, legati dal 2018, hanno annunciato di aspettare il secondo figlio. Dopo la nascita di Nina nel 2021, il campione dell’Inter vivrà la gioia di diventare papà bis: “La nostra famiglia si sta allargando e non potremmo essere più felici”. Con questo messaggio e una foto a corredo che mostra l’ecografia, la pancia della mamma e la primogenita, la coppia ha annunciato la lieta novella.

Una notizia bellissima quella che la coppia ha voluto condividere con i fan, che li hanno riempiti di like e commenti positivi. Anche Lautaro Martinez ha voluto condividere un suo pensiero a riguardo: “Non vediamo l’ora di avere un’altra piccola persona per rallegrare le nostre giornate e portare più gioia nella nostra casa. Sono più di quanto avessi mai sognato. Li amo per sempre”.

Lautaro Martinez e Augustina Gandolfo si sposano: la romantica proposta

Dopo l’annuncio dell’attesa del secondo figlio, Lautaro Martinez e la sua Augustina Gandolfo hanno deciso di convolare a nozze. La romantica proposta di matrimonio del “Toro” dell’Inter ha fatto sognare i social e, di certo, non sembra aver badato a spese.

Il campione ha portato la sua dolce metà in un ristorante a Milano con vista sullo skyline e lì tra cuori, rose e musica romantica si è inginocchiato. Visibilmente emozionata, la Gandolfo ha detto subito sì: “Ti amo con ogni piccola parte di me” scrive la modella sui social. La coppia ha poi condiviso il video della romantica proposta su Instagram: “Il tuo sì custodito per tutta la vita nel mio cuore. Per sempre dalla tua mano. Ti amo!” scrive Lautaro Martinez. Mentre la sua Augustina dichiara: “Condividere il resto della mia vita con te, con la nostra famiglia, vederci crescere e imparare insieme, continuare a proiettarci e accompagnarci per sempre è il mio desiderio più grande. Come posso non dire di sì? Spero sia per tutta la vita! Ti amo con ogni piccola parte di me, grazie per esserti preso cura di me così tanto“.

