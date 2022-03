Lautaro Martinez positivo al Covid: resta all’Inter/ Salta convocazione con Argentina

Lautaro Martinez è risultato positivo al Covid-19: il giocatore dell’Inter resta in Italia. In queste ore sarebbe dovuto partire in virtù della convocazione con l’Argentina per le gare contro Venezuela ed Ecuador, valide per le qualificazioni al Mondiale 2022 in Qatar. Ciò, tuttavia, non accadrà proprio a causa dell’esito del tampone. Ad annunciarlo è stata proprio la Selecciòn attraverso i canali ufficiali, poi è arrivata la conferma del club nerazzurro.

“FC Internazionale Milano comunica che Lautaro Martinez è risultato positivo al Covid-19 in seguito al test effettuato nella giornata di domenica prima della partenza per l’Argentina, dove sono in programma gli impegni con la propria nazionale. Il giocatore seguirà da ora le procedure previste dal protocollo sanitario”, questo quanto si legge sul sito ufficiale. Il Toro dunque rimarrà in isolamento fiduciario nella sua abitazione a Milano in attesa di tornare ad essere negativo al tampone, poi potrà riprendere ad allenarsi in vista del prossimo impegno contro la Juventus.

Lautaro Martinez positivo al Covid: resta all’Inter. Assente nelle gare dell’Argentina

Lautaro Martinez dunque non sarà in campo con l’Argentina in occasione delle gare contro Venezuela ed Ecuador, dato che è positivo al Covid-19: qualche rammarico per il giocatore dell’Inter, che era entusiasta della convocazione anche se avrebbe dovuto affrontare il volo intercontinentale. Poco male, invece, per la Selecciòn. La squadra del c.t. Lionel Scaloni, infatti, è già qualificata al Mondiale 2022 in Qatar con quattro giornate di anticipo. Al momento si trova al secondo posto nel girone sudamericano alle spalle del Brasile.

Il Toro, dunque, dovrà accontentarsi di guardare gli impegni dell'Albiceleste in televisione e sostenere i compagni da casa, pur sapendo che le due gare hanno ben poca valenza. In futuro avrà certamente modo di rifarsi e di dare mostra delle sue qualità sul campo, in Italia e non solo.











