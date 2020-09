Lautaro Martinez via dall’Inter?/ Calciomercato: irrompe il Real Madrid!

Il futuro di Lautaro Martinez torna al centro dell’attenzione perché l’attaccante argentino dell’Inter sarebbe nel mirino del Real Madrid, di conseguenza il Toro si riprende le copertine e le prime pagine dei giornali per quanto riguarda il calciomercato internazionale. Per tanti mesi abbiamo parlato del corteggiamento del Barcellona a Lautaro Martinez, intrigato dalla possibilità di giocare con il suo connazionale e idolo Leo Messi. Adesso però sarebbe il Real Madrid la società più vicina a Lautaro Martinez: lo scrive Marco Barzaghi in una esclusiva per Sportmediaset. Dunque, stando alle informazioni raccolte dai colleghi della redazione sportiva di Mediaset, l’ipotesi Lautaro Martinez al Real Madrid sarebbe molto più di una suggestione o di una mossa per smuovere le acque dei suoi agenti che, nella loro missione spagnola, hanno visitato non solo Barcellona ma anche Madrid, dove abbastanza clamorosamente hanno subito trovato un principio di accordo con la Casa Blanca. L’Inter voleva evitare una fuga di notizie perché l’intromissione del Real Madrid per Lautaro potrebbe complicare l’affare Vidal con il Barcellona, che naturalmente non gradisce l’illustre concorrenza per il Toro.

LAUTARO MARTINEZ VIA DALL’INTER? LA TRATTATIVA CON IL REAL MADRID

Dal canto suo, l’Inter si sarebbe convinta a sacrificare proprio Lautaro Martinez – sempre secondo quanto scrive Sportmediaset – come cessione eccellente, perché per Marcelo Brozovic e Milan Skriniar non si otterrebbero le cifre che la società nerazzurra avrebbe sperato prima della crisi Covid. Con la cesisone di Lautaro, Suning riuscirebbe a finanziare il colpo Kanté e anche a rientrare dei 40 milioni pagati per Hakimi. Dal punto di vista del Real Madrid, invece, prendere Lautaro Martinez significherebbe per Florentino Perez assestare un colpo durissimo ai rivali del Barcellona, soffiando loro quello che ormai da molti mesi è il primo obiettivo di calciomercato dei catalani, con Messi che sarebbe ancora più indispettito con la dirigenza se dovesse vedere il suo amico e compagno di nazionale ai grandi rivali di Madrid. L’Inter chiederebbe circa 100 milioni, cioè all’incirca la cifra necessaria per coprire l’acquisto di Hakimi e finanziare l’operazione con il Chelsea per Kanté, valutato dai Blues circa 50 milioni di euro. Nell’operazione Lautaro Martinez potrebbe rientrare anche Jovic in prestito ai nerazzurri con diritto di riscatto, così l’Inter avrebbe già il sostituto del Toro, almeno a livello numerico. Se tutto si incastrasse, potrebbe essere la soluzione giusta per accontentare tutti – tranne il Barcellona, chiaro…



