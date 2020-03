Lautaro via dall’Inter?/ Calciomercato: il Barcellona frena e pensa a Werner

Lautaro Martinez e il suo futuro sono sempre al centro delle voci per il calciomercato dell’Inter. Nei giorni scorsi erano arrivate notizie non molto positive per i tifosi nerazzurri: vi avevamo infatti dato conto di una trattativa già avanzata con il Barcellona, ma il mese di marzo non è certo tempo di mosse definitive e così ecco oggi una parziale retromarcia da parte del club blaugrana, che starebbe coltivando anche un’altra pista oltre a quella che porta a Lautaro Martinez. Un attaccante che piace moltissimo al Barcellona sarebbe dunque il tedesco Timo Werner del Lipsia, che tra l’altro sarebbe una delle priorità proprio per l’Inter in caso di partenza di Lautaro Martinez. Si profila dunque un incrocio di calciomercato davvero stuzzicante, con Inter e Barcellona entrambe sulle tracce di Werner, il cui destino si legherebbe di conseguenza a quello di Lautaro, del quale potrebbe essere l’erede in nerazzurro ma anche l’alternativa per i blaugrana, con il Toro che a quel punto resterebbe quasi certamente all’Inter.

LAUTARO MARTINEZ VIA DALL’INTER? L’INTRECCIO CON WERNER

In questo periodo è bene prendere tutto con il beneficio del dubbio, in particolare quest’anno con la terribile incognita del Coronavirus che condiziona pure le società di calcio e le loro mosse. Tuttavia è chiaro che l’interesse per Werner accomuna Inter e Barcellona e fuori discussione è pure il gradimento che Lautaro Martinez riscuote in Catalogna, da Leo Messi in giù. Ecco perché le mosse dei club sono destinate ad intrecciarsi: secondo la stampa spagnola il Lipsia avrebbe già fissato in 60 milioni di euro il prezzo di Timo Werner, che per il Barcellona sarebbe più di una semplice alternativa a Lautaro. Per l’Inter la concorrenza sull’attaccante tedesco non sarebbe comunque negativa, perché in questo modo aumenterebbero le possibilità di trattenere a Milano l’argentino. L’estate è ancora lontana, vedremo quali saranno i prossimi sviluppi…

