Video/ Tottenham Lipsia (0-1): highlights e gol. Werner stende Mourinho al 58′

Nel match di andata degli ottavi di finale di Champions league occorso ieri al Tottenham Hotspurs Stadium di Londra sono i tedeschi a festeggiare la vittoria: come si vede nel video di Tottenham Lipsia, la squadra di Nagelsmann ha dunque vinto sia pure con il risicassimo risultato di 1-0, che pure potrebbe risultare decisivo in vista del match di ritorno in Germania. Esaminando le azioni salienti del match vediamo subito che contro un Tottenham in netta difficoltà per via delle corpose assenze, i tedeschi non hanno fatto fatica a imporsi sul piano di gioco fin dalle prime battute. Al via è infatti il Lipsia a fare il gioco e trascinato da un ottimo Schick (ex Roma), il club sfiora più volte il vantaggio: gli inglesi però non tardano a provare a rispondere, sia pure con alterne fortune. Si alza dunque il ritmo del match, ma dopo tante occasioni da gol (la maggior parte a marca tedesca) il primo tempo termina senza reti. Nella ripresa è sempre il Lipsia a fare la partita, con gli Spurs che provano, senza grandi successi, a indicare la difesa avversaria. Il risultato, nonostante l’inteso ritmo di gioco però pare bloccato: è solo 58’ che arrivata la rete su calcio di rigore di Timo Werner, che di fatto deciderà l’esito final del match. Nel finale sono gli inglesi a tentare il tutto per tutto per riaprire la partita (specie in vista del match di ritorno in casa di Nagelsmann), ma il Lipsia è bravo a chiudersi in difesa e neppure il colpo di testa di Moura al 44’ salva dal KO la formazione di Mourinho.

IL TABELLINO

TOTTENHAM LIPSIA 0-1 (0-0 PT)

TOTTENHAM (4-2-3-1): Lloris; Aurier, Davinson Sanchez, Alderweireld, Davies; Fernandes (64′ Ndombele), Winks; Lo Celso, Alli (64′ Lamela), Bergwjin, Lucas Moura. A disposizione: Gazzaniga, Vertonghen, Tanganga, Skipp, Dier. Allenatore: Mourinho

LIPSIA (4-4-2): Gulacsi; Mukiele, Klostermann, Halstenberg, Angelino; Sabitzer, Laimer (83′ Forsberg), Ampadu, Nkunku (74′ Haidara); Schick (77′ Poulsen), Werner. A disposizione: Mvogo, Dani Olmo, Wolf, Lookman. Allenatore: Nagelsmann

Reti: 57′ rig. Werner

Ammonizioni: Lo Celso (T), Sabitzer (L), Werner (L), Davies (T), Nkunku (L), Lamela (T)

Espulsioni: –

Recupero: 1′ minuto nel primo tempo, 5′ minuti nel secondo tempo.

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI TOTTENHAM LISPIA, HIGHLIGHTS E GOL



© RIPRODUZIONE RISERVATA