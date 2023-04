Lavinia Mauro annuncia la scelta a Uomini e Donne/ La reazione di Corvino e Campoli

Lavinia Mauro annuncia la data della scelta

Lavinia Mauro spiazza i corteggiatori Alessio Corvino e Alessio Campoli nella puntata di Uomini e Donne del 30 marzo annunciando l’imminente scelta. La tronista, al centro dello studio, seduta di fronte ai suoi corteggiatori, annuncia che, dopo sette mesi, è arrivato il momento di concludere il percorso e che sceglierà dopo un’ultima esterna sia con Corvino che con Campoli. Un annuncio che spiazza i due corteggiatori che restano inizialmente in silenzio. Campoli ribadisce la paura di non essere la scelta mentre Lavinia lancia una frecciatina a Corvino dicendogli di non uscire di casa fino al giorno della registrazione della scelta.

“Siamo arrivati alla nascita. Nove mesi di gravidanza ci siamo”, commenta ironica Maria De Filippi. “Sono rimasti pietrificati. Io pensavo a tutta un’altra reazione”, aggiunge Lavinia. “Fammi fare una raccomandazione ad Alessio il biondo: chiuditi in casa”, commenta Gianni Sperti.

La reazione di Alessio Corvino e Alessio Campoli

“Sono trascorsi sette mesi e mi andrebbe di passare le ultime esterne con entrambi per stare insieme quest’ultima volta e poi ci sarà il gran giorno. Ho avuto bisogno dei miei tempi ma solo perchè sono stata tanto in crisi e perchè tengo tantissimo a tutti e due. E’ stato difficile anche per me capire dove va il mio cuore”, spiega Lavinia. “Vedo due facce terrorizzate”, commenta Gianni Sperti. Corvino e Campoli confermano di essere felici, ma di essere comunque ansiosi per la fine del percorso.

Lavinia, poi, prima di congedarsi, chiede di poter ballare con entrambi scegliendo di farlo prima con Campoli. Di fronte all’uscita dallo studio di Corvino, poi, commenta in modo ironico: “E’ già scappato“. Nessuna fuga in anticipo, però, per Corvino che poi rientra in studio.

