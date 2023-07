Lavinia Mauro e Alessio Corvino in crisi?/ L’ex corteggiatore di Uomini e Donne pizzicato in discoteca

Lavinia Mauro e Alessio Corvino in crisi?

Lavinia Mauro e Alessio Corvino, tra i protagonisti della scorsa stagione di Uomini e Donne, formano l’unica coppia che ancora resiste. L’ex tronista e l’ex corteggiatore di Uomini e Donne condividono tanto della loro vita insieme e, negli scorsi giorni, hanno pubblicato foto e video mostrandosi sempre più affiatati e innamorati in quel di Ibiza, meta scelta per la loro prima vacanza insieme. Dopo aver trascorso dei giorni indimenticabili a Ibiza, la coppia è rientrata in Italia e, nelle scorse ore, sarebbe stata pizzicata a Caserta, la città di Alessio.

Corvino e Lavinia Mauro non convivono ancora e i due trascorrono il tempo insieme tra Roma e Caserta. Proprio a Caserta, la coppia sarebbe stata protagonista di una segnalazione pubblicata sui social da Amedeo Venza.

La segnalazione su Lavinia Mauro e Alessio Corvino

Secondo una segnalazione riportata tra le storie del proprio profilo Instagram da Amedeo Venza, nonostante Lavinia Mauro si trovasse a Caserta, Alessio Corvino avrebbe preferito trascorrere la serata in discoteca con gli amici e senza fidanzata che, invece, sarebbe andata a cena. Una segnalazione di un utente che non è confermata dai diretti interessati.

Tra Lavinia e Alessio, dunque, è in corso una piccola crisi? I fan, dopo averli seguiti a Uomini e Donne e aver continuato a farlo sui social, si augurano di no e che la segnalazione si riveli infondata. Da quando hanno lasciato il programma, del resto, l’ex tronista e l’ex corteggiatore si sono sempre mostrati innamorati e molto complici.

