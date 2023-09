Lavinia Mauro e Alessio Corvino ospiti a Uomini e Donne/ Amore a gonfie vele in famiglia e…

Alessio Corvino e Lavinia Mauro ospiti in studio a Uomini e Donne

Alessio Corvino e Lavinia Mauro sono stati i protagonisti della scorsa stagione di Uomini e Donne. Dopo mesi di conoscenza, esterne e discussioni, Lavinia e Alessio sono usciti insieme dallo studio cominciando una relazione. Una storia che, settimana dopo settimana, è diventata sempre più importante. Alessio e Lavinia, infatti, hanno trascorso insieme l’estate concedendosi una vacanza a Ibiza, ma anche qualche weekend d’amore.

Non sono mancati, inoltre, i momenti che la coppia ha trascorso in famiglia. Dopo le prime conoscenze, infatti, Alessio e Lavinia, sui social, hanno spesso condiviso foto e video delle giornate trascorse insieme alle rispettive famiglie. Lavinia, in particolare, ama trascorrere il suo tempo anche con le nipotine di Alessio che ama vedere la fidanzata totalmente a proprio agio con la sua famiglia. Cosa racconterà, dunque, la coppia nello studio di Uomini e Donne?

Alessio Corvino e Lavinia Mauro annunciano la convivenza a Uomini e Donne?

Alessio Corvino e Lavinia Mauro, vivendo in due città diverse, continuano a vivere la storia tra Roma e Caserta. I due, ormai, stanno insieme da diversi mesi e sono sempre più felici e innamorati. Per l’ex tronista e l’ex corteggiatore, dunque, è arrivato il momento di fare il passo successivo andando a convivere?

La coppia, finora, non si è ancora pronunciata, ma il ritorno nello studio di Uomini e Donne, dove tutto è cominciato, sarà la giusta occasione per annunciare l’inizio di una convivenza? I fans della coppia aspettano e sperano in attesa della messa in onda della puntata con protagonisti i loro beniamini.

