Lavinia Mauro e Alessio Corvino sono tornati insieme?/ Indiscrezione sull’ex coppia di Uomini e Donne

Lavinia Mauro e Alessio Corvino: ritorno di fiamma dopo la rottura?

Lavinia Mauro e Alessio Corvino si sono conosciuti e scelti nella scorsa stagione di Uomini e Donne vivendo una storia d’amore che è durata fino a pochi mesi fa quando, dopo silenzi e indiscrezioni, hanno annunciato la rottura con un post pubblicato su Instagram. Un annuncio arrivato dopo settimane in cui i due non si mostravano insieme sui social come invece avevano fatto sin dal primo giorno evitando anche di scambiarsi commenti e like sotto i vari post. La rottura tra Alessio e Lavinia non ha sorpreso il pubblico di Uomini e Donne che, dopo averli visti affiatati nei vari contenuti che erano soliti condividere sui social, di fronte ad un silenzio improvviso, ha subito pensato ad una crisi.

Oggi, tuttavia, un’indiscrezione riportata da Deianira Marzano potrebbe aprire un nuovo capitolo sulla storia tra l’ex tronista e l’ex corteggiatore di Uomini e Donne e c’è già chi è pronto a scommettere su un ritorno di fiamma tra i due.

Lavinia Mauro e Alessio Corvino insieme a Napoli?

Lavinia Mauro e Alessio Corvino non hanno mai convissuto vivendo la storia tra Roma e Napoli trascorrendo il tempo anche con le rispettive famiglie e gli amici. Dopo la rottura con Alessio, tuttavia, Lavinia non era più tornata a Napoli fino a pochi giorni fa quando l’ex tronista di Uomini e Donne ha pubblicato alcune foto scattate nel capoluogo campano. Come se non bastasse, Deianira Mar4zano, tra le storie del suo profilo Instagram, ha pubblicato la segnalazione di un follower che avrebbe visto Lavinia e Alessio insieme a cena a Napoli.

Dopo essersi lasciati, Alessio e Lavinia avranno deciso davvero di riprovarci mantenendo, per ora, tutto top secret? I fan che hanno seguito la loro storia a Uomini e Donne sperano davvero che ci sia un ritorno di fiamma.











