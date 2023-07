Lavinia Mauro e Alessio Corvino: un video fa sognare i fan di Uomini e Donne/ “La fortuna è…”

Lavinia Mauro e Alessio Corvino: il video che fa sognare i fan

Tra le coppie nate nella scorsa stagione di Uomini e Donne, l’unica che sopravvive è quella formata da Lavinia Mauro e Alessio Corvino. La coppia, dopo essersi conosciuta e innamorata nel programma di Maria De Filippi, sta trascorrendo la prima estate insieme e, sui social, condivide foto e video dei momenti che si stanno godendo. Un video, in particolare, ha scatenato l’entusiasmo dei fan. Nel filmato, condiviso sia dall’ex tronista che dall’ex corteggiatore, i due camminano mano nella mano, vestiti in modo elegante, per poi scambiarsi un dolce bacio.

Un momento che rappresenta la sponsorizzazione di un brand di gioielli ma che ha scatenato i commenti dei fan che sognano un futuro roseo per la coppia. “Io sono senza parole i vostri occhi parlano più della bocca siete due cuori in un solo battito”, scrive una fan. “La coppia più bella del mondo”, ha aggiunto un’altra.

Lavinia Mauro e Alessio Corvino: presto la convivenza?

L’amore tra Lavinia Mauro e Alessio Corvino ha conquistato anche il pubblico più scettico di Uomini e Donne. A distanza di mesi dalla scelta, la coppia non convive continuando a dividersi tra Roma, la città di Lavinia, e Caserta, la città di Alessio. Con settembre alle porte e in vista di progetti di vita importanti, tuttavia, i due potrebbero decidere di dare una svolta al rapporto e cominciare una convivenza.

Per il momento, i due si godono l’amore che hanno trovato nello studio del programma di Maria De Filippi svela spifferare quelli che sono i progetti di coppia mentre i fan continuano a sognare.

