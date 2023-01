Lavinia Mauro lascia Uomini e donne?/ Arriva la neo tronista Nicole Santinelli e…

Uomini e donne, Lavinia Mauro dice addio al trono e no alla scelta?

Che Lavinia Mauro lasci il trono classico di Uomini e donne non é un’ipotesi azzardata, con la new entry al dating-show di Nicole Santinelli. Come preannunciano le anticipazioni TV di Uomini e donne fornite online da Uomini e donne classico e over, relativamente alle registrazioni del format datate 20 gennaio 2023, la tronista in carica non presenzia al centro studio con i due corteggiatori Alessio Corvino e Alessio Campoli. Che il trono classico di Lavinia Mauro sia a rischio chiusura anticipata, nell’ipotesi tra le altre di un possibile ritiro della tronista, non si fa così un’ipotesi azzardata.

“Non si è parlato di Lavinia, non è proprio entrata in studio“, anticipano gli spoiler lanciati online, a cura di Lorenzo Pugnaloni. E a subentrare al posto della “grande assente” in studio é prontamente Nicole Santinelli. Si tratta della neo tronista al trono classico di Uomini e donne, originaria di Roma e 29enne. Così come si apprende, inoltre, dalla sua clip di presentazione Nicole Santinelli, neo tronista in carica preannunciata di Uomini e donne, ha un’etichetta di “maschiaccio” alle spalle da abbattere, amante degli sport e lavora presso un’azienda che si occupa di informatica.

Nicole Santinelli sostituta di Lavinia Mauro?

Che Nicole Santinelli sia la nuova tronista in carica di Uomini e donne é ormai assodato, anche alla luce del post di presentazione della giovane figurante tra i nuovi post sul profilo Instagram del format ufficiale. E non può dirsi azzardata, al contempo, l’ipotesi che la produzione del dating show possa essersi vista costretta a dover correre ai ripari a fronte di un possibile ritiro e/o una chiusura anticipata del trono di Lavinia Mauro. Questo, proprio con l’introduzione del nuovo trono nel trono classico.

Staremo a vedere, quindi, in TV se Nicole Santinelli si rivelerà essere la sostituta di Lavinia Mauro o in alternativa una nuova new entry in aggiunta al trono classico in carica.

