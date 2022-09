Lavinia Mauro, nuova tronista di Uomini e donne: chi è?/ “Ho sofferto per amore…”

Uomini e donne, la prima puntata presenta la neo tronista Lavinia Mauro: le anticipazioni TV

Ci siamo, il pomeriggio del 20 settembre 2022 dà il via alla nuova stagione TV di Uomini e donne, con la prima puntata in cui si tiene la presentazione della compagine del 4 tronisti che animeranno il rinnovato trono classico, tra cui Lavinia Mauro.

Comune denominatore che la accomuna alla tronista collega Federica Aversano é che entrambe hanno preso parte a Uomini e donne, in passato, nel ruolo di corteggiatrici.

Lavinia Mauro ha 26 anni ed é nata e cresciuta a Roma. Vanta il profilo di una giovane donna impegnata e in carriera. É iscritta alla facoltà di Scienze Politiche e Relazioni Internazionali e le mancano sei esami alla laurea. Il papà è avvocato, la madre un’imprenditrice e ha una sorella ingegnere. La tronista non nasconde di vivere nell’agiatezza e si palesa molto legata alla sua famiglia. Così come inoltre mostrato dalla sua clip di presentazione – che é anzitempo condivisa dalla pagina Instagram di Uomini e donne – Lavinia Mauro dichiara di aver “sofferto per amore, ma non l’ho mai fatto vedere. Basta poco per capire se una persona può piacermi o meno”.

“Ho un sesto senso spiccato e sono molto diretta“, fa inoltre sapere parlando senza filtri di sé, Lavinia, che in passato ha coperto il ruolo di corteggiatrice al trono dell’ex tronista Nicolò Brigante. Ma cosa la spinge a coprire il ruolo di erede al trono di Nicoló?

Il prototipo di uomo ideale, secondo Lavinia Mauro: le reazioni del pubblico

La sua ricerca di un uomo sportivo e tenace, e “che faccia il primo passo”. Ma cosa ne pensano a primo acchito di lei, i telespettatori? La reazione del pubblico TV attivo n rete, all’ingaggio di Lavinia Mauro a Uomini e donne, intanto si divide tra le più disparate reazioni social. Se da una parte c’é chi esulta alla visione di una giovane donna indipendente in TV, dall’altra parte c’é chi é pronto ad etichettarla sulla base delle apparenze e circostanze che lei incarna, tacciandola di opulenza e ostentazione del suo benestare: “Ma come mai tutte figlie di papà…”, si legge tra i commenti critici più aggreganti.

Che la giovane possa riuscire a fare ricredere i detrattori sul suo conto, rispetto all’etichetta di “figlia di”? Lo scopriremo solo vivendo il percorso di Lavinia Mauro a Uomini e Donne.











