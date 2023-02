Lavinia Mauro sceglie Campoli e non Alessio Corvino?/ La vendetta a Uomini e donne

Lavinia Mauro é prossima alla scelta di Uomini e donne? Le anticipazioni TV delle registrazioni datate 19 febbraio 2023 dicono che…

Lavinia Mauro potrebbe essere pronta alla scelta a Uomini e donne, con tanto di vendetta registrata ai danni di Alessio Corvino e a beneficio di Alessio Campoli. É quanto si rileverebbe dalle anticipazioni TV fornite da Uomini e donne classico e over, relativamente alla nuova puntata del dating show registrata il 19 febbraio 2023.

Federico Nicotera, addio a Uomini e donne/ "Pronto alla scelta tra Alice e Carola"

“Lavinia ha portato in esterna solo Campoli e in studio si è lamentata che Corvino non gli ha fatto nulla per San Valentino”, anticipano gli spoiler in esclusiva assoluta di Uomini e donne. La tronista sceglie di portare in esterna solo il corteggiatore moro, lasciando a casa il biondo, e il motivo é presto detto. Alessio Corvino non le avrebbe rivolto al un gesto di attenzione.

Amici 22, Aaron Cenere sbaglia con Beppe Vessicchio giudice in gara canto/ Eliminato?

Lavinia Mauro ancora lontana dalla scelta?

E la tronista avrebbe ora solo sete di “vendetta” verso il biondo. Che lei sia pronta a scegliere Alessio Campoli? Nel frattempo il biondo si difende da ogni accusa sul nascere, che possa tacciarlo di mancato interesse verso Lavinia Mauro: “Alessio risponde che lui festeggia San Valentino soltanto con la sua fidanzata (come per dire che Lavinia non è la sua attualmente e quindi che ha fatto bene a non farle nulla)”, é quanto aggiungono gli spoiler tv della puntata registratasi nello studio di Uomini e donne.

Tuttavia, complici i malumori provocati in lei da Alessio Corvino e le sue non attenzioni nella frequentazione in corso tra loro, Lavinia Mauro non si direbbe ancora prossima alla scelta di Uomini e donne: “Si evince che comunque Lavinia è ancora in alto mare per la scelta”.

Amici 22, Niveo "terzo incomodo" tra Angelina Mango e Wax?/ Scatta il bacio

La tronista potrebbe aver comunque maturato la sua scelta facendola ricadere su Alessio Corvino, che però sarebbe reo di non rivolgerle le giuste attenzioni nella frequentazione intima che vede i due giovani protagonisti al trono classico della corte di Maria De Filippi











© RIPRODUZIONE RISERVATA