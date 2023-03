Uomini e donne, anticipazioni registrazione 26 marzo 2023/ Lavinia Mauro sceglie!

Uomini e donne, anticipazioni registrazione 25 aprile 2023: Lavinia Mauro é vicina alla scelta

Prosegue il consuetudinario appuntamento tv di Uomini e donne, con la nuova puntata che vede Lavinia Mauro vicina alla scelta, tra le altre novità targate trono classico e trono over.

“Nella prossima registrazione Lavinia farà la sua scelta!”, si apprende dagli spoiler TV forniti online da Uomini e donne classico e over a cura di Lorenzo Pugnaloni. Nella trasmissione, infatti, viene data per confermata la puntata finale de trono classico in carica, per la gioia dei fan della giovane Lavinia: “Lavinia ha ballato con entrambi oggi in studio, prima con

Campoli e poi con Corvino. Alla fine della puntata lei e Gianni hanno ballato una bachata. Non si sono viste esterne ma lei ha chiesto di rivedere entrambi e fare l’ultima prima della scelta”. Ma non é tutto. Oltre alla conferma della scelta della tronista in carica, relativamente alle registrazioni della puntata di Uomini e donne datata 26 marzo 2023, si apprende che l’altro tronista in carica Luca Daffré, registra un’esterna sia con Alessandra che con Ilaria. Il risultato? “Ha trovato un

po’ troppo pesante e “bacchettona”

Ilaria e l’ha eliminata”, aggiungono gli spoiler TV.

Dell’altra tronista in carica, Nicole Santinelli, poi, si apprende che lei registra un’esterna al bacio con Carlo: i due si scambiano un bacio appassionato e il protagonista dell’altro recente bacio, Andrea, non la prende bene. E non é tutto. Perché, inoltre, per la quota trono over, poi, “si conclude definitivamente la storia tra Gemma e Silvio”: in puntata i due discutono al centro studio, nel tentativo di una riappacificazione, ma non riescono a raggiungere un risvolto in positivo. E non finiscono qui le novità. Perché, inoltre, Silvio decide di andare via in definitiva dal programma. Questo dopo che le due parti discuterebbero animatamente al centro studio. Con Gemma, però, non manca un saluto pacifico per Silvio. Per la quota trono over, Armando Incarnato inoltre registra l’eliminazione dell’ultima corteggiatrice giunta in studio per lui e non tiene in studio una nuova ragazza presentatasi alla corte di Maria De Filippi. Ed é il momento di un tutti contro uno, con Gianni Sperti, Aurora e Paola che prendono parte ad un’accesa polemica. Tina Cipollari passa all’attacco lanciando l’accusa che lui abbia “una donna fuori”. Risvolto in positivo per Riccardo Guarnieri: “è scesa una nuova dama e lui l’ha tenuta”.

Per la quota trono over, si accende la querelle infuocata…

La querelle Armando Incarnato assume via via dei particolari a dir poco infuocati: lui esce dallo studio dopo la lite tra Gemma e Silvio, perché a quanto pare lui gli si viene ripetuta una parola che non gli va giù, perciò preferisce uscire per fumarsi una sigaretta

e per calmarsi, “piuttosto che accendere

una discussione forte”. Ma al rientro in studio del cavaliere, l’opinionista Gianni Sperti accende la polemica per il fatto che ogni volta lui voglia prendersi la briga di uscire dallo

studio quando vuole lasciandolo palesare come un “gesto di maleducazione”. A intervenire tra le parti é, poi, Maria De Filippi, la quale palesa di preferire che lui esca a calmarsi piuttosto che avviare discussioni accese che possano oltrepassare i limiti del buon senso.

