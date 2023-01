Lavinia Mauro si ritira a Uomini e donne?/ Maria De Filippi la mette in guardia e…

Uomini e donne, le anticipazioni delle registrazioni datate 12 gennaio vedono Lavinia Mauro a rischio chiusura del trono anticipata

Si avvicina la data prevista per la scelta e, intanto, il trono di Lavinia Mauro rischia la chiusura anticipata, a Uomini e donne. O almeno questo é stando alle anticipazoni TV riprese da Uomini e donne classico e over relativamente alle registrazioni del programma tenutesi il 12 gennaio 2023. Cosa vedremo prossimamente, in TV, di Uomini e donne? In puntata Lavinia Mauro fa sapere di essersi domandata in settimana se i corteggiatori, Alessio Campoli e Alessio Corvino, avessero chiesto informazioni di lei. Il moro non si é preoccupato di chiedersi di lei e il biondo, Corvino, ha cercato e avuto un confronto in camerino con la tronista , dall’esito per niente positivo. Questo, dal momento che Alessio Corvino e Lavinia Mauro hanno solo litigato. Lei, quindi, chiede al biondo cosa abbia intenzione di fare, in vista della scelta. E lui lascia intendere di volersi sedere e parlare con lei, per l’ennesimo confronto. Ma Lavinia Mauro non ci sta, é delusa e provata. Si sarebbe aspettata un bacio, forse? Oppure che il biondo le chiedesse di sceglierlo? Chissà.

Il gesto di Maria De Filippi turba Lavinia Mauro

Nel frattempo, la conduttrice Maria De Filippi vuole metterla in guardia. La padrona di casa farebbe capire alla tronista di avere una cruda sensazione, ossia che Alessio Corvino e Alessio Campoli non siano realmente interessati a lei. E a questo punto, Lavinia Mauro esplode in un pianto liberatorio, per poi chiedere un ballo di consolazione al collega tronista, Federico Nicotera. Come lei anche il tronista dagli occhi di ghiaccio rischia la chiusura del trono classico, a Uomini e donne. Cosa succederà ai rispettivi troni dei due giovani protagonisti di Uomini e donne? Lo scopriremo continuando ad assistere alle puntate del dating show, su Canale 5.

