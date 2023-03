Lavinia Mauro, Uomini e Donne/ Corvino torna e Campoli spiazza con una dichiarazione

Lavinia Mauro: la scelta sempre più vicina a Uomini e Donne

Il giorno della scelta di Lavinia Mauro si avvicina. La tronista sceglierà nella prossima registrazione di Uomini e Donne. La tronista sceglierà il ragazzo con cui costruire una storia tra Alessio Corvino e Alessio Campoli. Lavinia, sul trono da settembre, pare aver sciolto finalmente tutti i dubbi che aveva annunciando la data della scelta. Per Lavinia sono le ultime puntate insieme ai due corteggiatori con cui ha animato il trono classico negli ultimi mesi. Alessio Corvino e Alessio Campoli sono i due corteggiatori che, più di tutti, hanno conquistato le attenzioni di Lavinia pur essendo molto diversi l’uno dall’altra.

Barbara De Rossi: "Il mio compagno Simone Fratini? Un colpo di fulmine"/ "Nottate al telefono…"

Il percorso con entrambi è stato abbastanza tortuoso e con Corvino, nelle ultime settimane, ha subito diverse battute d’arresto. Lavinia non ha nascosto di esserci rimasta male dalla presenza di Alessio ad una festa con l’ex fidanzata e Corvino, infastidito, non si è presentato in studio lasciando l’amaro in bocca alla tronista. Oggi, però, cambia nuovamente tutto.

Uomini e donne, Gemma Galgani e Silvio si dicono addio/ Lite in studio...

Alessio Corvino torna a Uomini e Donne

Dopo essere stato assente, Alessio Corvino ha deciso di tornare a Uomini e Donne per portare a termine il suo percorso con Lavinia e arrivare al giorno della scelta. Come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, i due hanno fatto un’esterna in cui hanno avuto la possibilità di avere un confronto. Tra Alessio e Lavinia, però, non c’è stato alcun bacio.

In studio, dopo aver visto l’esterna di Lavinia con Corvino e, di fronte al feeling tra i due, Campoli ammette che, per la prima volta, teme di non essere la scelta. Come reagirà Lavinia di fronte a tale affermazione?

Micol Incorvaia insinuazioni su Nikita/ "So delle cose, ma non le uso contro nessuno"

© RIPRODUZIONE RISERVATA