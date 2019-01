RIFORMA PENSIONI E QUOTA 100/ I dubbi sull’anticipo fino a 3 anni con i Fondi bilaterali (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI E FONDI BILATERALI

Come noto, la riforma delle pensioni con Quota 100 ha previsto la possibilità, per le aziende, attraverso l’utilizzo di fondi di solidarietà bilaterali, di accompagnare, a determinate e precise condizioni, i lavoratori che maturino entro tre anni i requisiti necessari verso la quiescenza. Il Sole 24 Ore riporta alcune perplessità di Pierangelo Albini, Direttore dell’area Lavoro e Welfare di Confindustria, secondo cui “sarebbe preferibile, per il sostegno dei lavoratori anziani legato a Quota 100, che si potesse fare riferimento a Fondimpresa, il Fondo interprofessionale per la formazione continua di Confindustria, Cgil, Cisl e Uil, introducendo una finalità aggiuntiva. Resta da chiarire l’entità dei costi, perché il contributo a Fondimpresa costa alle aziende, in media, 160 euro all’anno per dipendente. Se il Fondo bilaterale dovrà versare al lavoratore un assegno del 70% della retribuzione, considerando uno stipendio medio di 25.000 euro, si rischia che la spesa per le aziende sia molto più alta”.

Il quotidiano di Confindustria riporta anche le parole di Luigi Sbarra, Segretario generale aggiunto della Cisl, secondo cui “gli estensori degli accordi dovranno essere precisi nel verificare le condizioni di accesso entro i tre anni di vigenza della norma. L’accesso al pensionamento anticipato presuppone le dimissioni dal lavoro: vanno date certezze e tutele a chi entrerà nel percorso di uscita anticipata”. Domenico Proietti, Segretario confederale della Uil, ritiene invece che “il ricorso ai fondi bilaterali per l’avvicinamento di Quota 100 è una strada che sarà percorribile in poche aziende e solo grandi”.

