RIFORMA PENSIONI E QUOTA 100/ Gli effetti dei tagli agli assegni (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, GLI EFFETTI DEGLI TAGLI

Si sta parlando molto degli effetti che avranno il blocco parziale delle indicizzazioni e il contributo di solidarietà sugli assegni più alti introdotti dalla riforma delle pensioni. “I pensionati penalizzati dal provvedimento Conte sono poco più di 3 milioni su 16 milioni in totale; e i più penalizzati saranno proprio quelli che hanno versato in maggior misura contributi e imposte, segnatamente l’Irpef, a differenza degli oltre 8 milioni di pensionati totalmente o parzialmente assistiti dallo Stato”, scrivono Giovanni Gazzoli e Mara Guarino, che per il Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali hanno realizzato delle simulazioni, pubblicate su ilpuntopensionielavoro.it che mostrano gli effetti delle misure in questione.

“Facendo un esempio, un pensionato che riceve 2.052,04 euro lordi avrà – con la legge Conte – una rivalutazione mensile di 21,90 euro (l’1,1% di inflazione pesa per il 97%) a fronte dei 20,32 (solo il 90%) previsti dalla normativa precedente: dunque, beneficerà di 1,58 euro al mese in più. Al contrario, chi ne riceve 2.565,05 lordi dovrà ‘rimborsare’ lo Stato di circa 11 euro, poiché la sua pensione mensile verrà rivalutata di 3,66 euro in meno ogni mese”, scrivono Gazzoli e Guarino a proposito della misura concernente la rivalutazione degli assegni. Quanto al taglio degli assegni più alti, “i pensionati colpiti sono in realtà molto pochi: 35.642, pari allo 0,22% dei pensionati totali”, con un ricavo per le casse dello Stato: “poco più di 120 milioni l’anno”. Basso anche il risparmio che si avrà con il blocco parziale delle indicizzazioni. Dunque, si chiedono Gazzoli e Guarino, valeva la pena varare questi interventi?

