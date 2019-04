RIFORMA PENSIONI E QUOTA 100/ Damiano sui costi di Quota 41 (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI DAMIANO

Matteo Salvini ha ribadito che dopo Quota 100 la riforma delle pensioni sarà all’insegna di Quota 41. Cesare Damiano dice di essere assolutamente d’accordo con il vicepremier, anche perché la possibilità di poter andare in quiescenza dopo 41 anni di anzianità contributiva, indipendentemente dall’età anagrafica, “l’avevamo proposta noi. Ma, va detto, l’Inps pretendeva una risorsa di 8 miliardi per questa sola misura. Adesso quanti ne chiederà? Anche se pare che l’Istituto, nei calcoli più recenti, sembri più orientato alla stagione dei saldi e degli sconti che a noi non erano mai stati concessi, i 41 anni di contributi per andare in pensione a prescindere dall’età costano parecchio. Come faranno il Def e la legge di Bilancio a tenere tutto dentro, compresa la flat tax?”.

QUOTA 41, POCHE CHANCE PER NUOVA RIFORMA DELLE PENSIONI

L’ex ministro del Lavoro è poi dubbioso sulle chance di introdurre Quota 41 dato che ”visto l’attuale livello di litigiosità tra i ‘nemiamici’ di Governo, si può immaginare che altre nubi di tempesta si avvicinino all’orizzonte”. Damiano ribadisce anche la sua posizione riguardo l’attuale sistema pensionistico: “Quota 100, anche se non supera la legge Fornero, pone riparo ad alcune ingiustizie previdenziali, ma non aiuta chi avrebbe davvero bisogno di andare in pensione: donne, disoccupati e lavoratori discontinui come quelli dell’edilizia, che a 38 anni di contributi non ci arriveranno mai”. C’è quindi, da parte dell’ex deputato del Pd, una sorta di condivisione del principio delle misure che il Governo ha proposto in tema di pensioni, ma non della loro concreta stesura e attuazione.

