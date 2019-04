Pagamento pensioni Inps maggio 2019/ Data accredito assegni: quando avviene

Maggio si avvicina e molti si chiedono quando verrà effettuato dall’Inps il pagamento delle pensioni. Recentemente le date di liquidazione sono state unificate dall’Istituto, quindi si segue una particolare procedura che semplifica le erogazioni dal punto di vista amministrativo. Ma bisogna tener conto anche del fatto che l’inizio di maggio è caratterizzato da un giorno festivo, e questo ha delle implicazioni sulla data di erogazione degli assegni. Questo vuol dire dunque che i pensionati devono avere un giorno in più di pazienza. Entrando nello specifico, il pagamento delle pensioni di maggio 2019 verrà effettuato dall’Inps il secondo giorno del mese. La data non cambia anche se avete deciso di far accreditare l’emolumento previdenziale presso un conto bancario o un conto postale. Questo slittamento è dovuto al fatto che il primo giorno bancabile del mese si sposta per la concomitanza con la Festa dei Lavoratori, fissata appunto al primo maggio. Un caso particolare è quello di giugno: l’1 è previsto il pagamento nelle Poste, mentre per le banche l’accredito slitta al 3.

PAGAMENTO PENSIONI INPS MAGGIO 2019 E IL CALENDARIO

Ma quello di maggio è un mese importante a livello previdenziale perché scattano 50mila Quota 100. Sono infatti in pagamento a maggio insieme agli altri accrediti previsti dall’Inps. Lo ha confermato Gabriella Di Michele, direttore generale dell’Istituto previdenziale. «Secondo i nostri calcoli dovremmo aver mandato in pagamento, in quei giorni, le prime 50mila pensioni con quota 100». E questo sarà utile anche per un monitoraggio. Risolta comunque la questione relativa al pagamento delle pensioni di maggio 2019, può essere utile approfondire cosa accadrà nei prossimi mesi, quindi diamo uno sguardo al calendario. Dopo avervi parlato di giugno, ecco luglio e agosto, con pagamenti immutati, nel senso che avverranno il primo giorno del mese, mentre a settembre l’accredito avverrà il secondo giorno sia per i conti correnti bancari sia per quelli postali. A ottobre si torna al primo giorno del mese, mentre a novembre si slitta al secondo per le Poste e al quarto per le banche. Infine, accredito al secondo giorno del mese per le pensioni di dicembre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA