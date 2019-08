L’avvocato del diavolo/ Video, su Canale 20 il film con Al Pacino (oggi, 2 agosto)

L’avvocato del diavolo riempie la programmazione televisiva di Canale 20 per la prima serata di oggi, venerdì 2 agosto 2019, a partire dalle ore 21.00. Si tratta di una pellicola girata e realizzata negli Stati Uniti d’America nel 1997 dalla casa cinematografica della Warner Bros da quale ha curato anche la distribuzione in diversi paesi del mondo tra cui anche l’Italia con la regia di Taylor Hackford mentre il soggetto è stato tratto dall’omonimo romanzo scritto da Andrew Neiderman. L’adattamento della sceneggiatura per la versione cinematografica è frutto del lavoro di Tony Gilroy e Jonathan Lemkin mentre la scenografia è stata realizzata da Bruno Rubeo. Nel cast figurano Al Pacino, Keanu Reeves, Charlize Theron, Jeffrey Jones, Judith Ivey e Connie Nielsen.

L’avvocato del diavolo, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama de L’avvocato del diavolo. In una piccola cittadina dello Stato della Florida un giovane avvocato di nome Kevin si sta facendo apprezzare per la propria capacità di riuscire a far giudicare come innocenti qualsiasi genere di personaggio si affidi alle sue cure e nonostante ci siano diversi indizi sulla loro colpevolezza.Insomma si dimostra un avvocato particolarmente brillante capace di far valere i diritti dei propri assistiti e che soprattutto viene preso in considerazione da un importante studio legale di New York che vorrebbe assumerlo con una parcella piuttosto importante. Deciso nel cogliere al volo questa importante occasione di crescita per la propria carriera professionale di comune accordo con la moglie si trasferisce nella Grande Mela iniziando così una proficua collaborazione con questo studio e in particolare con il titolare John. Tuttavia dopo un paio di cause di te la moglie dell’avvocato inizia ad avere degli strani incubi ed è vittima di alcune situazioni non realistiche che la portano a perdere il contatto con realtà fino a commettere un incredibile atto suicidandosi. Perché in questa è una terribile situazione che richiede anche l’arrivo della sua adorata madre che dopo aver conosciuto John lo mette al corrente di come quest’ultimo in realtà sia suo padre. Questo fa nascere in Kevin una sete di vendetta che lo porterà ad introdursi nello studio del padre per ucciderlo con un colpo di pistola. Per sua enorme sorpresa il colpo di pistola non sortisce alcun effetto sull’uomo che si rivela essere Satana venuto nel mondo in quanto ritiene maturi i tempi per poter diventare il principale punto di riferimento di un’esistenza ormai dedita alla corruzione e al male. Kevin sarà quindi chiamato a fermare Il diabolico padre nel suo intento con tutte le proprie forze facendo leva anche sulla disperazione per aver perso una propria adorata moglie proprio in ragione del diabolico piano.

Il trailer del film L’avvocato del diavolo





