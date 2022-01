Lazetic al Milan?/ Calciomercato, è fatta per il diciottenne della Stella Rossa

CALCIOMERCATO NEWS: LAZETIC AL MILAN, I DETTAGLI

Il calciomercato invernale sta entrando nella sua parte finale ed in queste ore l’indiscrezione principale riguarda l’imminente approdo di Marko Lazetic al Milan. Secondo quanto rivelato dalla redazione di Tuttomercatoweb.com, in mattinata l’entourage del calciatore, i rappresentanti della Stella Rossa di Belgrado ed i dirigenti rossoneri sono riusciti a limare gli ultimi dettagli per definire il trasferimento del diciottenne.

Calciomercato Milan/ Rinnovi ancora lontani per Kessie e Romagnoli

Individuato come sostituto di Pietro Pellegri, che potrebbe essere girato in prestito al Torino dal Monaco, Lazetic dovrebbe dunque firmare un contratto quinquennale con i lombardi, in scadenza nel giugno del 2027, arrivando a titolo definitivo per 5 milioni di euro a cui va aggiunta una percentuale sull’eventuale futura rivendita del giocatore. Anche lo stesso Torino aveva provato a trattarlo prima che Maldini e soci puntassero forte su di lui.

Calciomercato Milan/ Lazetic in arrivo entro martedì, le cifre dell'operazione

CALCIOMERCATO NEWS: INTESA RAGGIUNTA PER LAZETIC AL MILAN

La dirigenza rossonera sta valutando le ultime mosse da effettuare in questo calciomercato di gennaio ma pare ormai certo l’arrivo di Marko Lazetic al Milan. Sempre stando alle indiscrezioni di TMW, c’è stata un’altra società che ha provato ad inserirsi nella corsa al centravanti serbo, ovvero lo Zenit San Pietroburgo. Entrambi i club sono infatti di proprietà della Gazprom ma i russi si starebbero orientando in ogni caso su altri profili per potenziare il loro organico.

LEGGI ANCHE:

Lazetic al Milan?/ Calciomercato: ecco il sostituto di Pellegri, i dettagli

© RIPRODUZIONE RISERVATA