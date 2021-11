Lazio si qualifica se…/ Europa League, risultati utili contro la Lokomotiv Mosca

LAZIO SI QUALIFICA SE… EUROPA LEAGUE, I RISULTATI UTILI CONTRO LA LOKOMOTIV MOSCA

La Lazio si qualifica agli ottavi di Europa League? Meglio, dovremmo chiederci se la Lazio riuscirà a qualificarsi al prossimo turno, qualunque esso sia. Infatti, la formula dell’Europa League è cambiata: solo la prima di ciascun girone accede agli ottavi di finale, le seconde devono giocare gli spareggi contro le terze classificate di Champions League per poi proseguire il cammino. L’altra novità è rappresentata dal fatto che il terzo posto non chiude le porte dell’Europa: in questo caso si retrocede in Conference League, per affrontare uno spareggio contro una seconda dei gironi.

PROBABILI FORMAZIONI LOKOMOTIV MOSCA LAZIO/ Diretta tv, sicura la maglia per Zaccagni

La Lazio, da questo punto di vista, ha bisogno di un pareggio questa sera, sul campo della Lokomotiv Mosca (battuta 2-0 nella partita di andata), per essere almeno certa di proseguire in Conference League: tuttavia la squadra di Maurizio Sarri punta il bersaglio grosso e cioè la qualificazione almeno agli spareggi, e questa dovrà passare necessariamente da una vittoria (o meglio, sarebbe preferibile per evitare di complicarsi la vita).

DIRETTA/ Lazio Juventus (risultato finale 0-2): Bonucci, bis dal dischetto

COSA DEVE FARE LA LAZIO PER ACCEDERE AGLI OTTAVI DI EUROPA LEAGUE?

Al momento nel gruppo E di Europa League il Galatasaray comanda con 8 punti; segue la Lazio a quota 5, poi troviamo il Marsiglia a 4 e la Lokomotiv Mosca con 2 punti. Per qualificarsi agli spareggi di Europa League, la Lazio dovrà dunque vincere nella capitale russa e sperare che l’Olympique perda a Istanbul: in questo caso i biancocelesti sarebbero a +4 sui transalpini e non potrebbero più essere raggiunti. Il pareggio in Turchia non basterebbe: la doppia sfida è terminata pari, non esiste più la regola del gol in trasferta e dunque Lazio e Marsiglia si giocherebbero il posto all’ultima giornata con la differenza reti.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO JUVENTUS/ Quote: Pepe Reina sarà protagonista?

Al momento è 0 per l’Olympique – che ha sempre pareggiato – e +1 per la Lazio, ma con i transalpini che poi avrebbero la Lokomotiv Mosca in casa per migliorarsi. Per il primo posto e gli ottavi immediati invece il discorso è più complesso: bisognerebbe vincere, sperare che il Galatasaray non lo faccia e poi battere i turchi nell’ultima giornata, per effettuare il sorpasso. Lo scenario però è rischioso, perché significherebbe trascinarsi il Marsiglia a -1 fino al termine: in caso di mancato successo sul Galatasaray la Lazio dovrebbe scendere in Conference League, e allora meglio sperare che i turchi vincano e poi batterli all’Olimpico con due gol di scarto, o superandoli nella differenza reti complessiva del girone.



© RIPRODUZIONE RISERVATA