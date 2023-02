Lazza, Cenere/ Il rapper emozionerà domani con la sua esibizione a Sanremo 2023

Lazza: esibizione e prestazione a Sanremo 2023 con ‘Cenere’

Lazza si è esibito per la prima volta sul palco dell’Ariston, con il brano Cenere scritto insieme a Davide Petrella. La musica è stata curata anche da Dario ‘Dardust’ Faini. La sua ultima fatica abbraccia un linguaggio pop, unito al rap urbano, una commistione che ha sorpreso positivamente la critica.

La stampa è stata, dunque, favorevole verso questa nuova “veste” dell’artista che ha si è presentato a Sanremo 2023 per la primissima volta nella sua carriera. La sua esibizione è stata davvero emozionante con un testo all’apparenza semplice, ma complesso che arriva dritto dritto al cuore degli ascoltatori. Non si può certo dire che Lazza non abbia presenza scenica, al termine della sua performance ha regalato un bouquet di fiori alla sua mamma seduta in platea. Il gesto ha dato quel “quid” in più al rapper che sui social va alla grande. Inoltre, per chi dovesse pensare che l’artista non sappia esibirsi senza autotune, Lazza ha risposto ai microfoni di roclol.it: ” La mia idea è sempre stata quella di partecipare a Sanremo tenendo l’autotune quasi a zero, così una volta per tutte la smetteranno di rompermi i cogl**ni. Quando qualcuno mi dirà: ‘Usi l’autotune perché non sai cantare’, dopo aver visto le mie esibizioni al Festival, spero potrà dire ‘ah, ho detto una caz*ata”.

Classifica di Lazza sia dentro che fuori Sanremo 2023

Lazza con la sua esibizione ha fatto il piano di consensi a Sanremo 2023, piazzandosi al 4° posto nella serata di ieri equivalente al 7° della classifica generale. Il rapper che ha unito alla sua natura urbana anche un gusto pop, sta sbancando anche le classifiche esterne al Festival. Nella serata delle cover invece dopo una grande esibizione in coppia con Emma riesce ad entrare nella top 5.

L’artista si piazza al terzo-quinto posto in radio con tantissimi passaggi, successo che corrisponde al suo andamento su Sanremo 2023. Se il giovane rapper dovesse continuare così, di sicuro non gli verrà negato il podio sul palco dell’Ariston; traguardo importante per un artista al suo primo Sanremo.

