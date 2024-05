Lazza e la fidanzata Greta Orsingher svelano il sesso del primo figlio/ Foto e video del gender reveal

Lazza e la fidanzata Greta Orsingher, svelato il sesso del primo figlio: “È un maschio”

Periodo d’oro per Lazza, all’anagrafe Jacopo Lazzarini e non solo dal punto di vista artistico dove collezione hit e successi ma soprattutto dal punto di vista privata. Infatti, Lazza e la fidanzata Greta Orsingher presto diventeranno genitori del loro primo figlio e nelle scorse ore con un tenero gender reveal hanno rivelato a tutti il sesso del nascituro. Nel dettaglio, dalle foto e dai video postate sui social si nota che la coppia ha curato tutto nei minimi dettagli.

Lazza e Greta Orsingher hanno allestito una terrazza con orsacchiotti marroni, palloncini rosa e azzurri e una piccola torta a qualche piano. Poi nel cielo si è alzata una scia di colore azzurro: il primo figlio della coppia sarà un maschio e il cantante non è riuscito a trattenere l’emozione e sui social è riuscito a dire solo: “It’s a Boy.” Inutile dire che nel giro di poche ore la coppia è stata sommersa da messaggi di auguri che ha poi ripostato nelle storie Instagram.

Lazza e Greta Orsingher presto genitori: l’inizio della loro storia d’amore

Hanno bruciato le tappe Lazza e la fidanzata Greta Orsingher. I due avrebbe iniziato a frequentarsi solo qualche mese fa, per l’esattezza ad inizio gennaio. E poco dopo sono usciti allo scoperto con indizi social, like tattici, commenti ai post e scatti rubati. L’influencer non è un nome sconosciuto alla tv e alle pagine di gossip: ha partecipato a Uomini e Donne come corteggiatrice del tronista Marco Cartasegna e avrebbe avuto anche un breve flirt estivo con Fedez, prima che lui conoscesse Chiara Ferragni. Il rapper, invece, solo poco tempo prima aveva chiuso la sua lunga storia d’amore con Debora Oggioni. Adesso nel futuro ci sono solo l’uno per l’altra e tra poco diventeranno genitori del loro primo figlio il cui nome, per il momento, è ancora un mistero.











