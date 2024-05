Lazza diventa papà, la compagna Greta Orsingher è incinta/ Il lieto annuncio su Instagram

Lazza e la compagna Greta Orsingher presto genitori: l’annuncio social

È in arrivo una svolta importante nella vita privata di Lazza, il giovane artista classificatosi secondo al Festival di Sanremo 2023 con Cenere. Il rapper, il cui vero nome è Jacopo Lazzarini, diventerà presto papà: la compagna Greta Orsingher è incinta del loro primo bebè e l’annuncio è arrivato per mezzo social, attraverso alcune foto e video simbolici. Proprio nel giorno della festa della mamma, Lazza ha pubblicato un post su Instagram che ritrae la coppia abbracciata, durante un selfie, e con le mani delicatamente posate sul pancino.

Bugo contro Lazza, scontro di fuoco sui social: "Coda di paglia, hai un futuro da..."/ Volano parole grosse

In un’altra fotografia si vede un test di gravidanza dall’esito positivo, che non lascia alcun dubbio sul lieto evento prossimo a concretizzarsi, mentre un video mostra l’ecografia e un’ultima foto ritrae un paio di scarpe da ginnastica da bebè. Il carosello di foto e video è stato corredato da un messaggio, “Minizzala”, e dall’emoji di una clessidra che indica la grande attesa che la coppia è pronta a vivere. Tantissimi i messaggi di congratulazioni che hanno inondato il post: da Capo Plaza a Emma, ma anche Annalisa, Elettra Lamborghini, Laura Pausini, Orietta Berti, Fred De Palma, Madame e non solo.

Lazza e Greta Orsingher stanno insieme?/ “Si frequentano da qualche mese…”

Greta Orsingher, chi è la compagna di Lazza

Lazza e la compagna Greta Orsingher, dunque, sono pronti a diventare genitori e a dare al mondo il primo frutto del loro amore. Entrambi giovanissimi, lui 29 e lei 25 anni, il loro amore è nato poco tempo fa. Il rapper fino allo scorso anno era fidanzato con la modella Debora Oggioni, con la quale la relazione andava avanti da circa 3 anni. Ora, invece, ha ritrovato l’amore al fianco di questa giovane bionda modella e influencer che, come riporta il Corriere della Sera, è un’ex studentessa di comunicazione alla Iulm.

Inoltre, è stata ex corteggiatrice di Uomini e donne nel 2017 e ha partecipato al reality La scimmia, oltre ad essere finita nel 2016 nella cronaca rosa per un presunto flirt con Fedez, prima dell’incontro del rapper con Chiara Ferragni. I primi rumors su una frequentazione tra Lazza e la compagna Greta Orsingher risalgono a gennaio 2024, quando la pagina Investigatore Social Official su Instagram sganciò lo scoop: i due si conoscerebbero da tantissimi anni e si frequenterebbero da qualche mese. Ora il loro amore viene coronato dalla più dolce attesa.

Sanremo 2023: salgono i dischi d'oro e platino con Colla Zio/ Lazza in testa e...

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LAZZA 𝕰𝖑 𝕵𝖊𝖋𝖊 💫 (@thelazzinho)













© RIPRODUZIONE RISERVATA