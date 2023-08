Lazza, frecciatina ai The Kolors per ‘ItaloDisco’?/ Un tweet scatena le critiche: “Chi credi di essere?”

Lazza lancia una stoccata ai The Kolors per il loro ultimo tormentone?

Lazza sembra abbia voluto lanciare una frecciatina ai The Kolors attraverso i social. Il cantante di Cenere, brano presentato al Festival di Sanremo, ha scritto un commento poco carino alla band con i fan che si sono subito divisi. Tramite il suo profilo Twitter, Lazza ha mandato una frecciatina alla band che sta dominando nelle classifiche grazie al tormentone estivo ItaloDisco.

“C’è per caso qualcuno che vuole scrivermi ‘questa non è Ibiza’?”, ha scritto il rapper nel tweet. Non è stata questa battuta, però, a scatenare l’inferno ma l’emoticon che il cantante ha aggiunto accanto al commento. Lazza ha scelto l’emoji di un WC. L’uscita di Lazza ai The Kolors ha spaccato il popolo dei social, ma c’è da dire che i fan che non hanno apprezzato il WC sono davvero tanti. Tra i vari commenti si legge: “Fratè, mica penserai di essere De André…“, oppure “Comunque non c’è bisogno di mettere la firma alla fine dei tweet“, o ancora “Dai Lazzaro svegliati ca**o, basta con queste bambinate“.

The Kolors sempre più in alto con ‘ItaloDisco’

Ricordiamo che anche la settimana i The Kolors hanno conquistato tutti i primi posti delle classifiche con “Italodisco”. Il brano si è piazzato infatti in vetta alla classifica EarOne delle canzoni più trasmesse dalle radio italiane per la settima volta mentre è al primo posto anche nella graduatoria dell’Airplay Tv. Record su record per Stash visto che il suo brano occupa il primo posto della classifica FIMI per la sesta settimana consecutiva. Nell’ultimo post di Instagram Stash ha scritto: “ITALODISCO… che viaggio assurdo… Concerti; Panini in barca; Nausea in viaggio; Dario col mal di mare; Interviste in inglese… Tropp Bell!!!”

C’è per caso qualcuno che vuole scrivermi “questa non è Ibiza” ?

🚽 — LAZZA (@thelazzinho) August 20, 2023













