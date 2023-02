Lazza, genitori e fidanzata Debora Oggioni/ Insieme a fare il tifo per Sanremo 202

Lazza, l’artista più venduto del 2022

Lazza debutta al Festival di Sanremo 2023 contando sul supporto dei genitori e della fidanzata Debora Oggioni. “Sanremo è un palco importante e diverso da ciò a cui sono abituato” – ha detto il rapper che con il suo album “Sirio” ha infranto ogni record di vendita. Sul palcoscenico del Teatro Ariston presenta il brano “Cenere” e non nasconde di essere emozionato: “si tratta, per me, di una nuova sfida. Io sono pronto, amo mettermi in gioco e sperimentare, cercare di essere il più versatile possibile. E voglio dimostrare a tutti, soprattutto a chi non mi conosce, che probabilmente gli posso piacere”.

Dopo due anni di pandemia e stop, il rapper è tornato più carico che mai. “Abbiamo intenzione di fare i buchi per terra, non ce ne sarà per nessuno” – ha dichiarato il rapper che è stato l’artista più venduto del 2022.

Lazza e il rapporto con la fidanzata Debora Oggioni

Se sui genitori di Lazza non è dato sapere quasi nulla, una cosa è certa: il rapper di Sirio è felicemente innamorato e fidanzato con Debora Oggioni, modella e ballerina professionista. La coppia oramai non si nasconde più, anzi sui social pubblicano tantissime foto insieme confermando ed ufficializzando il loro amore. Proprio Debora sarà la sua prima tifosa durante l’esperienza di Sanremo 2023. Ma chi è la fidanzata di Lazza?

Debora Oggioni lavora come modella e ballerina professionista e in passato ha avuto anche esperienze come hostess in contesti importanti come l’EICMA o la Fiera dell’artigianato di Milano. A lei il rapper ha dedicato sempre delle bellissime parole come quando la scorsa estate sui social ha scritto: “vorrei stare qua a scriverti 200 mila belle parole acchiappa like, ma le cose più belle sono sempre quelle che non si dicono. Grazie per tutte le volte che mi hai salvato la vita”.

