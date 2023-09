“Lazza mi ha negato un selfie in aeroporto”/ Il rapper replica: “Ho fatto le foto con tutti”

Lazza e l’accusa di una fan

Botta e risposta tra Lazza e una fan. Una ragazza, infatti, attraverso un video pubblicato su Tik Tok che, in poco tempo è diventato virale, ha accusato il rapper di averle negato una foto. Tutto sarebbe accaduto nell’aeroporto di Ibiza dove la ragazza in questione avrebbe incontrato l’artista che, però, stando al racconto della ragazza, le avrebbe negato il selfie ricordo.

“Siamo all’aeroporto di Ibiza, becchiamo Lazza. Lo amiamo tantissimo. Io e le mia amica (nel video con lei, ndr) ci avviciniamo per farci una foto. Arriviamo da lui, stava con due amici. Mentre cammina gli dico: ‘Ti prego, una foto’. Lui non ci caga di pezza e gli amici ci dicono: ‘Sta al telefono, scusate, scansatevi’. Cazzata, perché non stava al telefono”. Poi si rivolge direttamente a lui: “Quest’anno volevo venire a vederti in concerto. Ma sai che ti dico? Ma chi te se in***”, le parole della ragazza.

La replica di Lazza all’accusa della fan

Il video pubblicato dalla ragazza su Tik Tok non solo ha scatenato la reazione del popolo dei social che ha commentato le parole della ragazza, ma anche quella di Lazza. L’accusa della fan, infatti, è arrivato all’orecchio di Jacopo Lazzarini, questo il vero nome del rapper, che ha prontamente replicato smentendo l’accusa della ragazza. “Avevo le airpods, finita la chiamata ho fatto le foto con tutti”, le parole del rapper.

La smentita di Lazza è stata particolarmente apprezzata dai suoi fan, ma non è stata ancora commentata dalla ragazza in questione. Nella prossime ore, la ragazza risponderà al rapper?

