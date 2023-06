LDA: a Napoli Pizza Village, arriva la frecciatina all’ex Emanuela Pennino/ “Lanciamo tutto l’arco..”

LDA conquista il palco di Napoli Pizza Village: gli highlights del nuovo traguardo, dopo Sanremo 2023

Può dirsi l’indiscusso re dei live nel preludio all’estate 2023, LDA, a grande richiesta di occhio e orecchio pubblico ora protagonista di molti eventi musicali come “Napoli Pizza Village”, dopo il debutto festivaliero a Sanremo 2023. Reduce dall’esordio al Festival della Canzone con il primo singolo estratto dal primo vero album Quello che fa bene, Se poi domani, il Big più giovane di Sanremo 2023 torna sul palco dell’evento street food & music di Napoli Pizza Village, nella data 21 giugno 2023. Indiscusso protagonista della scena musicale dei live, sulla scia della conferma nella line up degli artisti previsti a Tim Summer Hits, Battiti Live tra gli altri eventi, LDA manda in visibilio gli spettatori accorsi per lui alla Mostra del Cinema d’oltremare in una lunga performance sostenuta sulle note della musica a sua prima firma: dai primi singoli lanciati all’esordio TV al talent show Amici 21 di Maria De Filippi fino ai nuovi successi, come il singolo del debutto sanremese, Se poi domani.

Coldplay a Napoli: Chris Martin canta Napule é di Pino Daniele/ L'ex di Gigi D'Alessio esulta: le reazioni

Particolarmente virale, tra le altre esibizioni di LDA a Napoli Pizza Village -che ora fanno incetta di interazioni di consenso tra like, commenti e condivisioni di esultanza- é l’esibizione sulle note di “Ex”, una delle tracce componenti del primo vero album dopo l’eponimo LDA, Quello che fa bene, del figlio d’arte che Gigi D’Alessio ha avuto dall’ex moglie storica Carmela Barbato.

LDA, gli hater attaccano: "L'unica cosa da fare è mandarti a fanc*o"/ Lui replica con ironia e zittisce tutti

Questo, complici alcune dichiarazioni che LDA rilascia a margine del brano eseguito dal vivo, che rimandano ad una storia d’amore finita mentre il gossip tiene braccati LDA e l’ex Emanuela Pennino, indicata come la musa ispiratrice di “Quello che fa male” (il brano che Luca lanciava al debutto tv ad Amici 21 di Maria De Filippi, raggiungendo il record storico per il disco d’oro e il disco di platino conseguiti nei tempi più veloci, nella storia di Amici, ndr).

LDA e le frecciatine lanciate a Napoli Pizza Village, con “Ex”

Tra gli spettatori accorsi all’evento Napoli Pizza Village che vede LDA abbracciare trasversalmente più generazioni di fedeli fan, a prima firma Il sussidiario riprendiamo il commento a caldo di una fedele estimatrice del Justin Bieber italiano, Anna Lampognana: “Bellissimo momento, che ci ha stravolto con la musica di LDA: é stato emozionante vedere questo ragazzo brillare sul palco, dopo che ha conquistato Amici solo poco tempo fa

..tutti cantavano il suo successo”. C’é poi chi, tra gli utenti online elogia LDA per la disponibilità palesata alle richieste di vicinanza, per foto e abbracci, da parte dei fan.

LDA conquista Tim Summer Hits/ Spunta il video spoiler

sto andando a qualche serata del pizza village e luca penso sia stato l'unico a scendere e fare foto con noi. questo per dire a quelli che si permettono di criticare 'luca persona' STATV ZITT e prendete esempio. #LDA pic.twitter.com/FLsBHavQh2 — tucredinelkarma? (@alessiaimprota1) June 22, 2023



Tra gli spettatori da remoto, sintonizzatisi alla diretta live streaming in partnership con la radio ufficiale dell’evento, RTL 102 5, in molti ora si dicono colpiti dall’esibizione di “Ex”, dalla difficile chiave di lettura.

“Io ho fatto un disco – Quello che fa bene – e se dovete mandare frecciatine a qualcuno… lanciamo l’arco stasera”, dichiara LDA sibillino, nell’introdurre sul palco “Ex”, come immortalato in un post diventato virale online della pagina RTL 102.5 attiva su Instagram. Che LDA, attualmente impegnato con la fidanzata ufficiale Miriam Galluccio, possa aver destinato l’arco di una gran moltitudine di frecciatine all’ex Emanuela non si direbbe un’ipotesi azzardata, per il fandom del “Justin Bieber italiano”. Ma in una recente intervista, in risposta ai quesiti di Fanpage tra le altre dichiarazioni il figlio di Gigi D’Alessio chiarisce il senso dell’opera, svelando così a cosa si ispiri la canzone Ex: “Pensavano che avessi parlato della mia ex, ma in realtà non è così. Ho parlato del suo ex e ho provato a mettermi un po’ nei panni di come si è sentito lui, senza però togliere spazio alla storia che sto provando con lei. Quindi ho fatto un’unione un po’ strana: non so come stavo quel giorno. Però mi piaceva proprio l’idea”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA