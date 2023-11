LDA: “A tutti quelli che non possono sognare…”/ Il ritorno é a Sanremo 2024?

Amici 21, dopo Sanremo 2023 LDA concorre a Sanremo 2024? Il messaggio che crea l’indizio

Il fenomeno Pop di Amici 21 e concorrente Big più giovane a Sanremo 2023, LDA, potrebbe avere in cantiere un ritorno festivaliero, in vista di Sanremo 2024. O almeno questo si direbbe il sentiment predominante nel web, dal momento che il figlio d’arte di Gigi D’Alessio e l’ex moglie storica Carmela Barbato manda in visibilio i fan, con un nuovo e curioso messaggio destinato al popolo nel web.

Si tratta di uno stato social dove, tra le righe, Luca D’Alessio in arte LDA si dichiara al settimo cielo all’idea della produzione di una nuova opera musicale. É il momento del ritorno social per l’ex cantautore concorrente ad Amici 21 e Big più giovane al debutto festivaliero a Sanremo 2023, in cui LDA scrive ai fan e non tra le Instagram stories di un nuovo progetto nel cassetto, che lui annuncia come una nuova canzone. Presumibilmente, quindi, si parlerebbe di un nuovo singolo in uscita, che per l’ex Amici 21 potrebbe valere la qualificazione tra i concorrenti Big di Sanremo 2024, qualora il giovane cantante e autore abbia proposto la sua preannunciata opera alla Commissione del Festival di Sanremo 2024 facente capo al direttore artistico e conduttore Amadeus.

Il messaggio social del ritorno

Mentre si attende la nomina della rosa dei concorrenti Big ufficiali attesi sul palco del Festival della Canzone, prevista nell’edizione speciale del Tg1 da registrarsi il 3 dicembre 2023, quindi l’ex Amici 21 manda i fan in visibilio tra le stories sul re dei social con un messaggio scritto. “La prossima canzone che uscirà la dedico a tutti quei ragazzi che non hanno la possibilità di sognare”, si legge tra le righe nel post rivelatorio di Luca D’Alessio in arte LDA, che segna via social un tripudio di consensi degli internauti, nel web.

Che il messaggio sia lo spoiler del ritorno festivaliero e il debutto di LDA previsto a Sanremo 2024? Sarà l’annuncio dei Big, tra gli spoiler di Amadeus, a far fugare ogni dubbio.













