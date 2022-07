LDA affossa Alex e Albe dopo Amici 21/ Boom di vendite: Luigi Strangis…

La rivincita di LDA dopo Amici 21

L’avventura di LDA nella scuola di Amici 21 è stata importante, ma anche ricca di ostacoli da superare. Diverse le sfide che ha dovuto affrontare per restare nella scuola e respingere le continue critiche di Anna Pettinelli. Nonostante il sostegno dei fan e la totale fiducia del suo insegnante Rudy Zerbi, LDA non è riuscito a conquistare la finale come, invece, hanno fatto Albe, Alex e Luigi Strangis che ha poi vinto. Nonostante tutto, però, concluso il talent show, Luca D’Alessio si sta prendendo la rivincita con gli interessi. Oltre ad essere seguitissimo sui social e ad aver cantato già davanti a migliaia di persone, è quello che sta scalando le classifiche.

Se al termine di Amici 20, nelle classifiche italiane era facile incontrare gli ex allievi Sangiovanni, Aka7exne e Deddy, quest’anno, invece, sono pochi gli ex allievi nelle classifiche musicali e tra coloro che stanno vendendo di più c’è proprio LDA.

LDA scala le classifiche

Nella classifica FIMI dei SINGOLI più venduti in Italia nel 2022 c’è proprio Luca D’Alessio che ha anche vinto il disco di platino. Un riconoscimento importante per LDA che, con il brano Quello che fa male ha conquistato tutti al punto da aver sfiorato i 22,5 milioni di streaming su Spotify. Come riporta “tutto è musica”, inoltre, il figlio di Gigi D’Alessio sta portando a casa risultati importanti anche con il brano “Bandana” con 34.131 copie vendute.

Tra gli album e compilation più venduti, invece, troviamo un altro ex allievo di Amici 21 nonchè vincitore ovvero Luigi Strangis che si piazza al 41° posto con il disco “Strangis”. Il singolo Tienimi stanotte, invece, ha portato a casa 36.535 copie vendute.

