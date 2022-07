LDA/ “Amici? Momenti belli e brutti. Maria De Filippi speciale come donna”

LDA da Amici a Battiti Live con “Bandana”

LDA ospite di Battiti Live con la super hit Bandana. Per il figlio di Gigi D’Alessio il dopo Amici di Maria De Filippi è all’insegna del successo visto che i suoi brani sono in vetta alla classifica dei singoli più ascoltati e trasmessi dalle radio. E’ un momento davvero d’oro per il figlio d’arte che, intervistato dalla professoressa di canto Lorella Cuccarini ha rivelato: “Amici è stata una fortuna. Era il percorso migliore per togliere l’etichetta del ‘figlio di’. Ho avuto modo di farmi conoscere per quello che sono. Piano piano il tempo mi ha dato ragione”. Non solo, il rapper ha ripercorso tutto il suo percorso all’interno della scuola più famosa d’Italia parlando dei momenti difficili, ma anche dei momenti belli. ”

“Il momento più difficile è stato l’inizio del serale. Da quando è iniziato il serale c’è stato il blackout, ogni volta che andavo a dormire pensavo al fuori. Mi mancava uscire pure per andare a mangiare una pizza. Tante volte piangevo da solo sul cuscino, quindi ero spento, non ero più concentrato” – ha detto LDA.

LDA: “Maria De Filippi ad Amici è stata come una mamma”

Non solo momenti difficili nella scuola di Amici di Maria De Filippi per LDA che, intervistato da Lorella Cuccarini ha ricordato anche i momenti più belli di questa fantastica esperienza. “I momenti più belli sono stati la mia entrata, il mio compleanno, il mio disco d’oro e lo scherzo a Nunzio. Mi divertivo a fare scherzi e lui era perfetto. Un altro momento bellissimo paradossalmente è stata anche l’uscita, quando ho detto ai ragazzi in cosa mi hanno migliorato. Ho parlato col cuore in mano a tutti” – ha detto il figlio di Gigi D’Alessio che ha speso parole di grande affetto per la padrona di casa Maria De Filippi.

“Veramente è stata una mamma, è un po’ la mamma di tutti. Ci ha fatto diventare quello che siamo oggi. Si vede la semplicità. Lei come te, come Rudy, siete veramente professori, in tutti i sensi. Il prof non è quello che ti deve per forza bastonare, siete stati davvero genitori” – ha detto LDA.











